Tiranë: Pronari i një lokali arrestohet për organizim lojërash të fatit, një 20-vjeçar nën hetim
Policia e Tiranës arrestoi pronarin e një lokali në rrugën “Frederik Shiroka” pasi dyshohet se në biznesin e tij zhvilloheshin lojëra fati. Në kuadër të kontrolleve u sekuestruan pajisje elektronike të përdorura për këtë aktivitet, ndërsa hetimet përfshijnë edhe një 20-vjeçar që punonte në një tjetër lokal ku kryheshin baste sportive.
Raporton shqiptarja se Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 2, gjatë kontrollimeve të zhvilluara në lokale dhe subjekte të tjera, konstatuan se në dy ambiente kryheshin baste përmes kompjuterave dhe telefonave celularë.
Sipas veprimeve të kryera: u arrestua shtetasi E. Gj., 28 vjeç, pasi në lokalin e tij u gjet një kompjuter me programe të instaluara për lojëra fati; ndaj shtetasit B. K., 20 vjeç, u nis procedim penal pasi në celularin e tij u gjetën aplikacione për baste sportive. Kontrollet ndaj këtij lloj veprimtarie vijojnë.
Sipas shqiptarja, materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Çdo person konsiderohet i pafajshëm deri në vendim të formës së prerë nga gjykata.
