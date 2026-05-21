Netflix i jep fund një prej serialeve më të ndjekur: “Emily in Paris” mbyllet pas sezonit të gjashtë
Netflix ka konfirmuar se një nga serialet e tij më të ndjekur globalisht, “Emily in Paris”, do të mbyllë historinë e tij pas sezonit të gjashtë.
“Faleminderit që na lejuat të jemi pjesë e jetës suaj, duke frymëzuar ëndrrat tuaja për udhëtime dhe dashurinë tuaj për Parisin”, tha për BBC skenaristi dhe producenti ekzekutiv Darren Star .
Seriali ndjek historinë e Emily Cooper, një ekzekutive marketingu nga Çikago, e luajtur nga aktorja Lily Collins, e cila përballet me sfidat e punës, dashurisë, miqësive dhe modës në Paris.
“Pas gjashtë vitesh të paharrueshme duke luajtur Emily Cooper, po ndaj me ju se ky sezon i gjashtë i ardhshëm do të jetë i fundit. Sezoni i gjashtë do t’ju sjellë gjithçka që doni nga seriali dhe do të shërbejë si kapitulli përfundimtar i aventurës së jetës së Emily-t”, pohoi në një videoaktorja britaniko-amerikane.
Netflix konfirmoi për BBC se xhirimet kanë nisur në Greqi, ndërsa skenat do të xhirohen edhe në Paris dhe Monako. Megjithatë ende nuk është bërë ende i ditur një datë zyrtare e publikimit.
Episodet e reja do të vazhdojnë nga fundi i sezonit të pestë, ku interesi romantik i Emily-t, Gabriel, interpretuar nga Lucas Bravo, i dërgon një kartolinë duke e ftuar në një arratisje në Greqi.
Skenaristi dhe producenti ekzekutiv, Star pohoi gjithashtu se krijimi i serialit me kastin dhe ekipin e jashtëzakonshëm ka qenë udhëtimi i jetës.
“Duke hyrë në sezonin e fundit, jam shumë mirënjohës për Netflix, Paramount dhe, më e rëndësishmja, fansat që kanë bërë këtë udhëtim me ne”, shtoi ai.
Seriali “Emily in Paris”, i cili u publikua në vitin 2020, është një nga suksest e Netflix, me sezonin e fundit që arriti 26.8 milionë shikime globalisht brenda 11 ditësh.
Seriali ka frymëzuar meme dhe trende mode, ndërsa krijuesi i tij Darren Star u nderua me Legjionin e Nderit nga Presidenti Emmanuel Macron, i cili vlerësoi ndikimin e serialit në promovimin e Francës.
Megjithatë, ai ka marrë edhe kritika për paraqitjen e idealizuar dhe klishe të Parisit.
/tvklan.al
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.