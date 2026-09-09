Greva paralizon Holandën: Transporti publik pezullohet për shkak të shkurtimeve të përfitimeve sociale
Transporti publik në Holandë u pezullua sot për shkak të një greve mbarëkombëtare të organizuar në shenjë proteste kundër propozimeve të qeverisë për të shkurtuar shpenzimet e mirëqenies sociale.
Nuk kishte pothuajse asnjë shërbim treni, autobusi apo trageti në të gjithë Holandën për shkak të grevës 24-orëshe e cila preku edhe linjat ndërkombëtare hekurudhore për në Belgjikë, Gjermani, Francë dhe Britani të Madhe, raportoi NL Times.
Sindikatat organizuan një grevë për të kundërshtuar planet e qeverisë për të ulur shpenzimet vjetore të mirëqenies deri në 6.5 miliardë euro (7.6 miliardë dollarë) – kryesisht duke kufizuar përfitimet e papunësisë – për të financuar një rritje të madhe të shpenzimeve të mbrojtjes.
Greva e ndërlikon më tej pozicionin e qeverisë holandeze të pakicës së qendrës së djathtë, e formuar këtë vit, e cila tashmë përballet me vështirësi në sigurimin e miratimit të propozimit në të dyja dhomat e parlamentit.
Meqenëse nuk ka shumicën, koalicioni ka nevojë për mbështetjen e partive jashtë aleancës, dhe partia e krahut të majtë “Pro”, e cila kryeson opozitën, u rreshtua në krah të sindikatave në kërkesën që të gjitha propozimet për uljen e shpenzimeve sociale të tërhiqen nga procedura.
Në një përpjekje për të fituar mbështetje, qeveria holandeze ka braktisur tashmë një plan për të rritur moshën e daljes në pension dhe javën e kaluar ra dakord të zbutë propozimet e tjera.
Megjithatë, partia “Pro” vlerësoi se kjo nuk ishte e mjaftueshme, gjë që krijoi kushtet për vazhdimin e negociatave pas prezantimit zyrtar të buxhetit qeveritar më 15 shtator.
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