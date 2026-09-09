☁️
Tiranë 31°C · Vranët 09 September 2026
S&P 500 7,674 ▼0.58%
DOW 52,786 ▼1.18%
NASDAQ 26,421 ▼0.32%
NAFTA 95.83 ▲3.01%
ARI 4,458 ▲0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024 EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024
₿ CRYPTO
BTC $79,550 ▲ +1.52% ETH $2,514 ▲ +1.84% XRP $1.4352 ▲ +2.57% SOL $104.5400 ▲ +1.68%
S&P 500 7,674 ▼0.58 % DOW 52,786 ▼1.18 % NASDAQ 26,421 ▼0.32 % NAFTA 95.83 ▲3.01 % ARI 4,458 ▲0.42 % S&P 500 7,674 ▼0.58 % DOW 52,786 ▼1.18 % NASDAQ 26,421 ▼0.32 % NAFTA 95.83 ▲3.01 % ARI 4,458 ▲0.42 %
EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024 EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024
09 Sep 2026
Breaking
248 kandidatë certifikohen pas përfundimit me sukses të Provimit të Jurisprudencës 107 kg kanabis “Gelato” nga Kanadaja kapen në Portin e Durrësit, droga 1.2 mln euro ishte fshehur në kamper Mickoski: Çmimi i energjisë elektrike do të mbetet i njëjtë ose do të lirohet Banorët e Selenicës kundër bashkimit me Vlorën Goditet një rast i trafikimit të drogës nga Kanadaja, sekuestrohen mbi 107 kg kanabis në Portin e Durrësit (VIDEO)
Menu
Europa

Merz: Planet e ekstremit të djathtë për “riatdhesim” përbëjnë spastrim etnik

· 2 min lexim

Kancelari gjerman Friedrich Merz tha të mërkurën se planet e partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) për një politikë më të rreptë të imigracionit do t’i jepnin një goditje serioze ekonomisë gjermane.

“Riatdhesimi nuk është gjë tjetër veçse një sinonim i spastrimit etnik bazuar në origjinë dhe ngjyrën e lëkurës ”, tha Merz në një fjalim para parlamentit gjerman, në sulmin e tij më të ashpër deri më tani ndaj AfD-së, pas humbjes së dhimbshme zgjedhore të Unionit Kristian Demokrat (CDU) të qendrës së djathtë .

“Një në gjashtë punëtorë në profesione teknike mban një pasaportë të huaj. Nëse ata që punojnë në Gjermani detyrohen të largohen përsëri nga vendi sepse ju po promovoni riatdhesimin, atëherë profesionet teknike në Gjermani nuk do të jenë më në gjendje të funksionojnë. Asnjë azil pleqsh nuk do të mbetet i hapur dhe asnjë spital në Gjermani nuk do të jetë në gjendje të vazhdojë veprimtarinë e tij. Asnjë restorant në Gjermani nuk do të jetë në gjendje të mbetet i hapur. Ky do të jetë rezultat i politikës suaj të imigracionit”, shtoi ai.

Deklaratat e tij vijnë disa ditë pas fitores dërrmuese të AfD-së në shtetin lindor të Saksonisë-Anhalt, ku partia nuk arriti shumicën absolute të vendeve.

Riatdhesimi është një koncept i ekstremit të djathtë që mund të shkojë nga deportimi i njerëzve pa status ligjor deri te largimi masiv i emigrantëve dhe pasardhësve të tyre . AfD i kishte kushtuar një kapitull të tërë këtij koncepti në manifestin e saj zgjedhor për Saksoninë-Anhalt.

Kandidati i saj kryesor, Ulrich Sigmund – i cili mund të bëhet kryeministri i ardhshëm i shtetit – mori pjesë në një takim në vitin 2023 ku zyrtarët e partisë dhe ekstremistët e ekstremit të djathtë diskutuan plane që përfshinin deportimin masiv të qytetarëve gjermanë “të paasimiluar” , duke shkaktuar protesta në të gjithë vendin.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu