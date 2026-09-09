Merz: Planet e ekstremit të djathtë për “riatdhesim” përbëjnë spastrim etnik
Kancelari gjerman Friedrich Merz tha të mërkurën se planet e partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) për një politikë më të rreptë të imigracionit do t’i jepnin një goditje serioze ekonomisë gjermane.
“Riatdhesimi nuk është gjë tjetër veçse një sinonim i spastrimit etnik bazuar në origjinë dhe ngjyrën e lëkurës ”, tha Merz në një fjalim para parlamentit gjerman, në sulmin e tij më të ashpër deri më tani ndaj AfD-së, pas humbjes së dhimbshme zgjedhore të Unionit Kristian Demokrat (CDU) të qendrës së djathtë .
“Një në gjashtë punëtorë në profesione teknike mban një pasaportë të huaj. Nëse ata që punojnë në Gjermani detyrohen të largohen përsëri nga vendi sepse ju po promovoni riatdhesimin, atëherë profesionet teknike në Gjermani nuk do të jenë më në gjendje të funksionojnë. Asnjë azil pleqsh nuk do të mbetet i hapur dhe asnjë spital në Gjermani nuk do të jetë në gjendje të vazhdojë veprimtarinë e tij. Asnjë restorant në Gjermani nuk do të jetë në gjendje të mbetet i hapur. Ky do të jetë rezultat i politikës suaj të imigracionit”, shtoi ai.
Deklaratat e tij vijnë disa ditë pas fitores dërrmuese të AfD-së në shtetin lindor të Saksonisë-Anhalt, ku partia nuk arriti shumicën absolute të vendeve.
Riatdhesimi është një koncept i ekstremit të djathtë që mund të shkojë nga deportimi i njerëzve pa status ligjor deri te largimi masiv i emigrantëve dhe pasardhësve të tyre . AfD i kishte kushtuar një kapitull të tërë këtij koncepti në manifestin e saj zgjedhor për Saksoninë-Anhalt.
Kandidati i saj kryesor, Ulrich Sigmund – i cili mund të bëhet kryeministri i ardhshëm i shtetit – mori pjesë në një takim në vitin 2023 ku zyrtarët e partisë dhe ekstremistët e ekstremit të djathtë diskutuan plane që përfshinin deportimin masiv të qytetarëve gjermanë “të paasimiluar” , duke shkaktuar protesta në të gjithë vendin.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.