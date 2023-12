Grushtoi arbitrin në fushë, presidenti i ekipit turk pezullohet përjetë

Less than a minute

Presidenti i ekipit turk të Ankaraguçu, Faruk Koça është pezulluar përjetë për shkak të grushtit ndaj arbitrit kryesor, Halil Umut Meler. Ndërkohë, klubi i Superligës turke është gjobitur me 60 mijë dhe do të luajë me dyer të mbyllura pesë ndeshjet e ardhshme në shtëpi.

“Kam dhënë dorëheqjen nga posti i presidentit në mënyrë që të parandalojë që Ankaraguçu, tifozët dhe familja ime të pësojnë dëme të mëtejshme”, theksoi 59-vjeçari.

Ai vijon të jetë në paraburgim bashkë me dy persona të tjerë që goditën arbitrin Meler, me këtë të fundit që pësoi traumë në kokë nga goditjet. Kampionati turk i futbollit do të rifillojë në datën 19 dhjetor.