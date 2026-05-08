Hantavirusi mund të “fshihet” deri në 8 javë, shtohet frika pas rasteve të fundit – Tv Klan
Në një intervistë të publikuar nga Corriere della Sera, profesori italian Carlo Federico Perno ka folur për rrezikun që paraqet Hantavirusi pas rasteve të shfaqura në anijen turistike “MV Hondius”.
Ai shpjegon se, sipas të dhënave të deritanishme, ekziston mundësia që virusi të jetë përhapur nga njeriu te njeriu, pasi te personat që humbën jetën është zbuluar varianti “Andes”, i vetmi lloj i Hantavirusit për të cilin është vërtetuar një transmetim i tillë përmes kontakteve të afërta dhe të zgjatura në kohë.
Sipas ekspertit, llojet e tjera të Hantavirusit zakonisht përhapen nga kontakti me urinën, jashtëqitjet ose pështymën e brejtësve të infektuar, kryesisht kur këto grimca thithen në ajër. Më rrallë, infektimi mund të ndodhë nga kafshimet ose gërvishtjet.
Hantavirusi nuk është virus i ri.
Ai u zbulua për herë të parë në vitin 1978 pranë lumit Hantan në Korenë e Jugut, prej nga mori edhe emrin. Infeksionet janë të rralla, por në disa raste mund të jenë shumë të rënda. Në Europë dhe Azi, virusi prek kryesisht veshkat dhe shkakton temperaturë të lartë me gjakderdhje, ndërsa në Amerikë prek mushkëritë dhe mund të jetë edhe më vdekjeprurës.
Profesori Perno thotë se në Europë qarkullojnë variante më pak të rrezikshme se ato që gjenden në Amerikë. Në Itali, sipas tij, nuk janë regjistruar raste të konfirmuara, por kjo edhe sepse virusi nuk është kontrolluar vazhdimisht.
I pyetur nëse shpërthimi mund të përhapet më tej, ai shpjegon se periudha nga infektimi deri në shfaqjen e simptomave mund të zgjasë deri në 8 javë. Kjo do të thotë se disa nga pasagjerët që zbritën nga anija mund të jenë ende në rrezik për të rezultuar të prekur.
“Hantaviruset ndryshojnë lehtë, ashtu si shumë viruse të tjera”, thotë ai. “Sa më shumë që përshtaten me njeriun, aq më lehtë mund të përhapen.”
Sipas ekspertit, tani gjëja më e rëndësishme është zbulimi i rasteve në kohë dhe mbikëqyrja e situatës. Ai thekson se aktualisht nuk ka vend për panik, por për kujdes dhe vëzhgim të vazhdueshëm.
Profesori shpjegon gjithashtu se mund të ketë edhe persona të infektuar pa simptoma. Nëse dikush merr një sasi të vogël virusi dhe ka organizëm të fortë, sistemi imunitar mund ta përballojë pa probleme të mëdha. Megjithatë, ende nuk dihet qartë nëse personat pa simptoma mund ta përhapin virusin.
Sa i përket trajtimit, aktualisht nuk ekziston as ilaç specifik dhe as vaksinë kundër Hantavirusit. Pacientët në gjendje të rëndë trajtohen kryesisht me ndihmë për frymëmarrjen. Megjithatë, eksperti thotë se nëse situata do të përkeqësohej dhe virusi do të përhapej më shumë, shkenca mund të arrinte të krijonte një vaksinë, ashtu si ndodhi me Covid-in.
Në fund, ai shton se për momentin nuk dihet nëse kemi të bëjmë me një përhapje më të madhe të virusit apo thjesht me një rast të izoluar në një ambient të mbyllur si anija turistike. Por fakti që në Argjentinë po raportohen më shumë raste tregon se situata duhet ndjekur me shumë vëmendje.
