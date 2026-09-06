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Bota

HAPËSIRË – Misteri i Venusit, shkencëtarët mund të kenë matur erërat në vend të rrotullimit

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mund të kenë

PASADENA (SHBA), 6 shtator /ATSH/ – Një studim i ri sugjeron se disa vëzhgime të përdorura prej dekadash për të studiuar rrotullimin e Venusit mund të kenë regjistruar në fakt lëvizjen e atmosferës së tij, sipas “Daily Galaxy”.

Venusi rrotullohet jashtëzakonisht ngadalë, duke përfunduar një rrotullim në rreth 243 ditë tokësore.

Ndërkohë, shtresat e larta të atmosferës e përshkojnë planetin në vetëm rreth katër ditë, një fenomen i njohur si super-rrotullim atmosferik.

Për shkak se sipërfaqja e Venusit është e fshehur nën një shtresë të dendur resh, astronomët janë mbështetur prej kohësh te lëvizja e strukturave atmosferike.

Por këto mund të tregojnë shpejtësinë e erërave dhe jo domosdoshmërisht rrotullimin e sipërfaqes.

Studimi i udhëhequr nga Stephen Kane i Universiteti të Kalifornisë, Riverside, sugjeron përdorimin e gjatësi-valëve të ndryshme të dritës, veçanërisht rrezatimit infra të kuq, për të analizuar shtresa të ndryshme të atmosferës dhe për të dalluar qarkullimin atmosferik nga rrotullimi real i planetit.

Kjo ka rëndësi edhe për eksoplanetët, pasi për botët shumë të largëta shkencëtarët shpesh nuk mund të shohin sipërfaqen dhe mbështeten kryesisht te sinjalet atmosferike.

Misioni PLATO i Agjencisë Evropiane të Hapësirës, që pritet të nisë në mars 2027, mund të identifikojë qindra planetë të ngjashëm me Venusin.

Krahasimi i tyre mund të ndihmojë në kuptimin e lidhjes mes rrotullimit, atmosferës dhe klimës planetare.

Studimi nuk do të thotë se rrotullimi 243-ditor i Venusit është hedhur poshtë.

Ai tregon se lëvizja e atmosferës duhet të ndahet me kujdes nga rrotullimi i vetë planetit.

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