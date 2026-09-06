Lionel Messi vendos rekord tjetër në ndeshjen e parë pas tërheqjes nga Argjentina
Lionel Messi riktheu formën e lartë në ndeshjen e parë që zhvilloi pas njoftimit për tërheqje nga kombëtarja e Argjentinës, duke ndihmuar Inter Miami CF të marrë një barazim 2-2 ndaj Atlanta United në stadiumin e tij. Në këtë takim, Messi dha dy asistime dhe arriti shifrën prej 30 kontribuimesh të përgjithshme për sezonin, duke shtuar më tej listën e rekordeve që po krijon në MLS.
Siç raporton mlssoccer, me këto statistika (18 gola dhe 12 asistime) Messi është lojtari i parë në historinë e ligës që arrin 30 kontribuime në tre sezone të ndryshme. Goli i parë u nis nga një goditje nga këndi në minutën e 32-të, që përfundoi në kokën e Casemiro, ndërsa më vonë Messi dha një asist dytësor për golin e Luis Suárez, duke kaluar një top të saktë nën presion për Telasco Segovia.
Atlanta përfitoi një pikë të çmuar falë sulmuesit të ri Breel Embolo, i cili në debutimin me Five Stripes shënoi penalltinë e barazimit në pjesën e fundit të ndeshjes. Barazimi përbën një pengesë për Inter Miami në garën për kreun e Konferencës Lindore dhe për Supporters’ Shield, pasi Nashville SC vazhdon të mbajë një avantazh prej rreth 10 pikësh.
Messi arriti më parë shifrën e 30 kontribuimeve sezonale në fitoren historike 7-1 ndaj CF Montréal, ku realizoi katër gola dhe dha një asist, dhe ecuria e tij gjatë verës deri në finalen e Kupës së Botës e ka lënë atë në pole për një tjetër çmim MVP të MLS. Sipas mlssoccer, performanca e sulmuesit e mban Inter Miami në një pozicion konkurrues ndërsa ekipi përballet së pari me Chicago Fire e më pas me një duel të rëndësishëm kundër Nashville SC.
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