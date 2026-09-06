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MLS

Josh Sargent shënon hat-trickun e parë për Toronto FC në barazimin spektakolar 4-4

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Josh Sargent realizoi tre gola në ndeshjen e zhvilluar të shtunën në BMO Field, duke siguruar hat-trickun e tij të parë në karrierë në një barazim të ngarkuar me ritëm 4-4 kundër Chicago Fire FC. Sulmuesi u shfaq pas ndeshjes i kënaqur, duke thënë se ky moment ishte i rëndësishëm për të dhe familjen e tij, që kishin pritur për ditën kur ai do të shënonte një arritje të tillë.

Siç raporton mlssoccer, Sargent u transferua te Toronto FC gjatë dimrit nga Norwich City i EFL Championship në një marrëveshje që raportohej të arrinte deri në 27 milionë dollarë. 26-vjeçari ka gjetur formën kohët e fundit—me 4 gola dhe një asist në katër ndeshjet e fundit—ndihmuar skuadrën të qëndrojë pa humbje në gjashtë takimet e fundit (dy fitore, katër barazime) dhe të afrohet me vetëm një pikë larg zonës së Playoff-it. Trajneri Robin Fraser vlerësoi jo vetëm aftësinë e tij për të shënuar, por edhe gatishmërinë për të punuar për skuadrën dhe kontributin e tij jashtë golave.

Sargent ka treguar një prirje për të shënuar kundër Chicago dhe kundër ekipeve të udhëhequra dikur nga Gregg Berhalter: ai kishte shënuar në Soldier Field në ndeshjen e fundit para Kupës së Botës, dhe tani më shumë se gjysma e shtatë golave të tij në kampionat vijnë kundër Chicago Fire. Në anën tjetër, për vizitorët, Robert Lewandowski realizoi një gol dhe dha një asist në atë përballje. Sargent tha se puna e tij e përditshme dhe procesi që ndjek i japin fryt kur ndihet në pozitat e duhura për të shënuar, duke e vendosur ekipin në një pozicion të favorshëm në garën për Playoff — sipas mlssoccer.

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