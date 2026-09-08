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Teknologji

IA do ta kurojë kancerin gjatë jetës së brezit tonë, pretendon shefi i gjigantit britanik të çipave

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Shefi i firmës më të madhe teknologjike me seli në Mbretërinë e Bashkuar ka thënë se Inteligjenca Artificiale do të gjejë një kurë për kancerin që njerëzit nuk mund ta gjejnë gjatë jetës së brezit tonë.

Rene Haas, drejtor ekzekutiv i Arm Holdings, projektues çipash me seli në Kembrixh, tha se ndërsa modelimi se si një tregues në ADN-së ndikohet nga kanceri aktualisht është një problem “shumë kompleks”, kompjuterët “do ta zgjidhin atë” në të ardhmen.

Haas i tha gjithashtu BBC-së se IA do të çonte në robotë humanoide të përhapur gjerësisht në pesë vitet e ardhshme, por se rritja e saj e shpejtë aktuale po pengohej nga mungesa e çipave të nevojshëm për të ndërtuar qendra të dhënash.

Megjithatë, ai ishte skeptik në lidhje me idenë se çipat mund të prodhoheshin në Mbretërinë e Bashkuar në të ardhmen.

Arm projekton trurin ose CPU-të e mikroçipave që përdoren tashmë në qindra miliarda telefona, makina, orë inteligjente dhe pajisje në të gjithë globin.

Më parë këtë verë, çmimi maksimal i aksioneve të kompanisë mes bumit të IA-së e bëri atë, në terma parash, kompaninë më të vlefshme me seli në Mbretërinë e Bashkuar në histori.

Haas, i cili dha dorëheqjen nga bordi i gjigantit farmaceutik britanik AstraZeneca në prill, ka thënë: “IA do të… gjejë një kurë për kancerin që sot ju dhe unë, njerëzit e tjerë [nuk mund ta] gjenim në jetën tonë. Unë besoj se në jetën tonë, IA do të ndihmojë në kurimin e kancerit”.

“Modelimi i një qelize, modelimi i një njeriu, modelimi se si një shënues i ADN-së ndikohet nga kanceri – është një problem shumë kompleks, jo vetëm për njerëzit sot, por edhe për kompjuterët që përdorin IA”.

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