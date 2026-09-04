Ilir Alimehmeti tregon nëse do kandidojë për Bashkinë e Tiranës: PD do e diskutojë me aleatët, unë do futem në proces
Ish-kandidati për deputet i PD, Ilir Alimehmeti, ka komentuar sot (4 shtator) edhe përgatitjet për garën e ardhshme lokale për drejtimin e Bashkisë së Tiranës (2027), duke ndalur te rivaliteti brenda mazhorancës, si dhe te modeli që duhet të ndjekë opozita për përzgjedhjen e kandidatit.
Duke u ndalur te emrat e përfolur në radhët e Partisë Socialiste si kandidatë të mundshëm, si Erion Braçe apo Ogerta Manastirliu, Alimehmeti u shpreh se më shumë se një ofertë zhvillimi për kryeqytetin, te mazhoranca po shihet një rivalitet i brendshëm për pushtet.
I pyetur nga “News24” nëse do merrte pjesë si kandidat në garë, ai pohoi:
“PD dhe aleatët e saj do të ulen dhe do të diskutojnë për modelin se si do t’i qasen garës për pushtetin vendor. Mendoj se kjo duhet të jetë përtej siglave politike, duhet të shkojmë për ndryshim sistemi dhe modeli qeverisjeje. Do të jetë një proces, ose primare, seleksionim, ose një komision për të vendosur. Unë në atë lloj procesi do të futem, por se çfarë do të vendoset prej tyre mbetet për t’u parë”.
I pyetur për strategjinë e PD-së dhe aleatëve të saj në zgjedhjet e ardhshme vendore, Alimehmeti nënvizoi se gara duhet të kapërcejë siglat e ngushta politike dhe t’u ofrojë qytetarëve një ndryshim të rrënjësishëm të sistemit të qeverisjes.
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