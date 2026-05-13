Kronika

Ilir Beqaj kërkon lirimin nga qelia, GJKKO shtyn seancën për më 20 maj

Ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, ka kërkuar zëvendësimin e masës së sigurisë “arrest në burg” me një masë më të lehtë, si “arrest shtëpie”, “detyrim paraqitje” ose garanci pasurore në vlerën e 2 milionë lekëve, në kuadër të dosjes së SASPAK.

Mbrojtja e tij ka përdorur si një nga argumentet edhe vendimin e Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë lidhur me kriteret për paraburgimin.

Seanca në Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar u shty nga gjyqtarja Elsa Ulliri, pas kërkesës së prokurores Elida Kaçkini, e cila deklaroi se i nevojitet më shumë kohë për t’u përgatitur mbi prapësimet ndaj kërkesës së mbrojtjes. Seanca e radhës është caktuar më 20 maj, në orën 09:30.

Beqaj mbahet në paraburgim prej korrikut 2024 për dosjen e SASPAK, ku akuzohet për abuzim me donacionet e huaja. Ndërkohë, për dosjen e sterilizimit ai po gjykohet pa masë sigurie.

Ish-drejtori i kësaj agjencie përballet me disa akuza, mes tyre “korrupsion pasiv” i kryer në bashkëpunim, “shkelje e barazisë në tendera”, “falsifikim dokumentesh”, “mashtrim me pasoja të rënda” dhe “fshehje apo deklarim i rremë pasurie”.

Dosja e SASPAK ndodhet ende në fazën e seancës paraprake dhe ende nuk është marrë një vendim mbi kërkesën e Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për kalimin e çështjes për gjykim. Nga ana tjetër, avokatët e Beqajt kanë kërkuar gjykim të shkurtuar.

