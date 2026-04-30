Importet e ushqimeve rriten 19% në tremujorin e parë, prodhimi vendas dobësohet
Të dhënat zyrtare të INSTAT tregojnë se importet e ushqimeve u rritën me rreth 19% në tremujorin e parë të vitit 2026, duke rritur varësinë e tregut ndaj prodhimeve të huaja. Në të njëjtën periudhë, importet e zarzavateve dhe frutave të freskëta u rritën me ritme dyshifrore, rreth 15%.
Sipas monitor, sasia e zarzavateve të importuara u shtua me mbi 3,300 tonë, duke arritur mbi 25,000 tonë, ndërsa frutat e importuara u zgjeruan me rreth 3,900 tonë, në total rreth 29,700 tonë. Këto shifra reflektojnë një tendencë ku kërkesa konsumatore plotësohet gjithnjë e më shumë me produkte të ardhura nga jashtë.
Analiza e faktorëve tregon se rritjen e importeve po e nxisin kushtet e pafavorshme klimaterike që dëmtuan prodhimin vendas (përmbytje dhe ngrica), rritja e kostove të inputeve si fara, plehra dhe karburante, si dhe struktura e tregut ku supermarketet preferojnë furnitorë të jashtëm me volume dhe standarde të qëndrueshme. Gjithashtu, kërkesa e shtuar nga turizmi gjatë sezonit ka shtuar nevojën për furnizime që fermerët vendas nuk arrijnë të plotësojnë në tërësi.
Shkalla e emigracionit dhe plakja e popullsisë rurale kanë zvogëluar fuqinë punëtore dhe kanë lënë sipërfaqe të rëndësishme të tokës pa përpunim, ndërsa forcimi i monedhës vendase ka ulur koston relative të importeve, duke favorizuar blerjet nga vende si Greqia, Turqia dhe Egjipti. Kjo përbën një sfidë të rëndë për konkurrueshmërinë e prodhimit vendas dhe rrit ekspozimin ndaj goditjeve të jashtme, raporton monitor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.