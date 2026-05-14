Tiranë 17°C · Pjesërisht vranët 14 May 2026
S&P 500 7,500 ▲0.74%
DOW 50,067 ▲0.75%
NASDAQ 26,634 ▲0.88%
NAFTA 101.54 ▲0.51%
ARI 4,684 ▼0.47%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
₿ CRYPTO
BTC $81,550 ▲ +2.76% ETH $2,305 ▲ +2.2% XRP $1.4833 ▲ +3.89% SOL $92.6400 ▲ +1.97%
S&P 500 7,500 ▲0.74 % DOW 50,067 ▲0.75 % NASDAQ 26,634 ▲0.88 % NAFTA 101.54 ▲0.51 % ARI 4,684 ▼0.47 % S&P 500 7,500 ▲0.74 % DOW 50,067 ▲0.75 % NASDAQ 26,634 ▲0.88 % NAFTA 101.54 ▲0.51 % ARI 4,684 ▼0.47 %
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
14 May 2026
Breaking
Më 18 maj studentët do të protestojnë sërish në Shkup, kërkojnë respektim të plotë të gjuhës shqipe “Banditëve dhe cubave nuk ua kemi frikën”, reagime tjera nga LVV për incidentin në Skenderaj KQZ certifikon 3 koalicione dhe një kandidat të pavarur, refuzon 2 subjekte Zyrtare: Ancelotti qëndron në Brazil, rinovon kontratën deri në vitin 2030 Studimi, shijet e ushqimit në shtatzani ndikojnë preferencat e fëmijës pas lindjes
Menu
Europa

Incidente në marshimin e studentëve në Serbi, makina përplas të moshuarin! Arrestohet shoferi (VIDEO)

· 2 min lexim

Një alarm u dha në Serbi të enjten kur një makinë u përplas me një grup studentësh të mbledhur jashtë Fakultetit të Drejtësisë të Beogradit, duke plagosur një person.

Shoferi i makinës u përpoq të kalonte përmes një grupi studentësh që po mbanin një heshtje 16-minutëshe në kujtim të viktimave të aksidentit në stacionin hekurudhor të Novi Sadit në vitin 2024.

Blloku studentor nuk e lejoi të kalonte dhe ai doli nga automjeti dhe sulmoi njerëzit që merrnin pjesë në demonstratën antiqeveritare. Pastaj, u kthye në makinën e tij dhe u kthye mbrapsht, duke goditur burrin e moshuar dhe tentoi të arratisej.

“Një shofer makine u përpoq të kalonte me forcë kryqëzimin ku ndodheshin qytetarë dhe studentë. Shpërtheu një sherr, shoferi doli nga makina dhe goditi kolegun tonë, një student drejtësie, pastaj e ktheu makinën mbrapsht dhe goditi një burrë rreth 90 vjeç, i cili po qëndronte me ne në kryqëzim”, raportuan studentët.

Në vendngjarje kishte forca të forta policie dhe menjëherë arrestuan shoferin. I plagosuri u dërgua me ambulancë në Qendrën e Emergjencës ku, sipas raportimeve, iu gjet një frakturë në kofshë.

Ignored by usual EU etc suspects, violence against peaceful student and other protesters continues apace in Serbia. Thugs linked to ruling politicians get arrested and even convicted but the President Vucic has pardoned a number of the worst offenders https://t.co/vxutENbuc4

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu