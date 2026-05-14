Incidente në marshimin e studentëve në Serbi, makina përplas të moshuarin! Arrestohet shoferi (VIDEO)
Një alarm u dha në Serbi të enjten kur një makinë u përplas me një grup studentësh të mbledhur jashtë Fakultetit të Drejtësisë të Beogradit, duke plagosur një person.
Shoferi i makinës u përpoq të kalonte përmes një grupi studentësh që po mbanin një heshtje 16-minutëshe në kujtim të viktimave të aksidentit në stacionin hekurudhor të Novi Sadit në vitin 2024.
Blloku studentor nuk e lejoi të kalonte dhe ai doli nga automjeti dhe sulmoi njerëzit që merrnin pjesë në demonstratën antiqeveritare. Pastaj, u kthye në makinën e tij dhe u kthye mbrapsht, duke goditur burrin e moshuar dhe tentoi të arratisej.
“Një shofer makine u përpoq të kalonte me forcë kryqëzimin ku ndodheshin qytetarë dhe studentë. Shpërtheu një sherr, shoferi doli nga makina dhe goditi kolegun tonë, një student drejtësie, pastaj e ktheu makinën mbrapsht dhe goditi një burrë rreth 90 vjeç, i cili po qëndronte me ne në kryqëzim”, raportuan studentët.
Në vendngjarje kishte forca të forta policie dhe menjëherë arrestuan shoferin. I plagosuri u dërgua me ambulancë në Qendrën e Emergjencës ku, sipas raportimeve, iu gjet një frakturë në kofshë.
Ignored by usual EU etc suspects, violence against peaceful student and other protesters continues apace in Serbia. Thugs linked to ruling politicians get arrested and even convicted but the President Vucic has pardoned a number of the worst offenders https://t.co/vxutENbuc4
