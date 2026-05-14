Polonia shkruan historinë me regjistrimin e parë të martesës së të njëjtit seks
Kryeqyteti i Polonisë, Varshava, regjistroi të enjten martesën e parë të personave të të njëjtit seks, duke zbatuar vendimet e gjykatës që kërkojnë që vendi të njohë martesat e personave të të njëjtit seks të regjistruara jashtë vendit.
Në nëntor, gjykata më e lartë e Bashkimit Evropian urdhëroi Poloninë të regjistrojë martesat e të njëjtit seks që janë lidhur në vende të tjera të BE-së, edhe nëse ligji polak aktualisht nuk i lejon ato.
Në mars, Gjykata e Lartë Administrative e Polonisë e përmendi atë vendim për t’u urdhëruar autoriteteve të njohin martesën në Gjermani të dy burrave polakë.
“Këtë mëngjes lëshuam transkriptimin e parë të një certifikate martese për një çift të të njëjtit seks, në përputhje me vendimet e gjykatës”, tha kryetari i bashkisë së Varshavës, Rafał Trzaskowski.Kryebashkiaku premtoi gjithashtu se qyteti i tij do të njihte në mënyrë proaktive martesat e tjera polake të të njëjtit seks të regjistruara diku tjetër në BE, edhe pa një vendim specifik gjykate.Kryeministri Donald Tusk tha të martën se qeveria e tij do të gjente mënyra për të zbatuar vendimet sa më shpejt të jetë e mundur dhe, duke iu drejtuar çifteve të të njëjtit seks, kërkoi falje “nga të gjithë ata që, për shumë vite, ndiheshin të refuzuar dhe të poshtëruar”.
Tusk u bëri thirrje zyrtarëve polakë, pavarësisht nga mendimet e tyre personale, “të respektojnë dinjitetin e çdo individi dhe të kujtojnë se këta njerëz jetojnë rreth nesh, midis nesh, pranë nesh, dhe se ata meritojnë të njëjtat ndjenja respekti, dinjiteti dhe dashurie si çdo person tjetër”.
Individët LGBTQ+ kanë luftuar për të drejta të barabarta në Poloni për dekada të tëra, ku martesat e të njëjtit seks dhe partneritetet civile janë të paligjshme.
Asnjë nga vendimet nuk do të thotë që Polonia është e detyruar të legalizojë martesën e personave të të njëjtit seks.
