Tiranë 12°C · Pjesërisht vranët 30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 107.26 ▲0.36%
ARI 4,578 ▲0.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $76,257 ▲ +0.02% ETH $2,271 ▼ -0.42% XRP $1.3788 ▲ +0.02% SOL $83.8600 ▲ +0%
30 Apr 2026
Breaking
Ancelotti: Serie A ka humbur shpejtësinë dhe mentalitetin mbrojtës Lamine Yamal: ëndrra për Botërorin dhe përgjegjësia si idhull i ri Si mund të transformohet ‘Korridori VIII’ në një bosht energjetik dhe transporti nga Italia në Indi Vonesa e Porto Romanos kërcënon funksionimin e Korridorit VIII dhe të ardhmen e Portit të Durrësit Hajduti me çizme sulmon hajdutët me këpucë?!
Menu
Ekonomia

Institucionet ndërkombëtare: sinjale për ngadalësim ekonomik dhe shqetësime për investimet në Shqipëri

· 3 min lexim

Raportet e botuara nga institucionet ndërkombëtare gjatë periudhës së fundit evidentojnë një kombinim sfidash për ekonominë shqiptare: parashikime më të ulëta të rritjes, presion mbi çmimet dhe pasojat e konflikteve ndërkombëtare që ndikojnë konsumatorët dhe sektorë kyç si turizmi. Sektori turistik përbën një mundësi të rëndësishme për rritje, por edhe një dobësi që pasqyron varësinë e zinxhirëve të lidhur me industri të tjera.

Sipas monitor, vlerësimet e fundit përfshijnë prejardhje të ndryshme: Banka Botërore paralajmëron se lufta dhe çmimet e larta pritet të ngadalësojnë ekonominë; Anketa e Ndërmarrjeve të Bankës Botërore për 2025 zbuloi se 28% e bizneseve raportojnë korrupsion në lidhje me lejet e ndërtimit, rreth katër herë më shumë sesa mesatarja rajonale; Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ulur parashikimet për rritjen ekonomike të Shqipërisë për 2026 dhe 2027; Banka Botërore e rishikoi rritjen për 2026 në 3.4%. Ndër veprimet konkrete, Shqipëria ka kërkuar 48.6 milionë dollarë për fazën e dytë të projektit të lehtësimit të tregtisë dhe transportit, ndërsa Banka Europiane e Investimeve ka ndarë një grant prej 350,000 eurosh për restaurimin e Muzeut Historik Kombëtar. Një raport i BERZH-it nuk ka renditur Shqipërinë ndër vendet më të ekspozuara ndaj ndikimeve negative të konfliktit në Lindjen e Mesme, dhe Banka Botërore ka përditësuar pragun e varfërisë në 8.3 dollarë në ditë.

Këto sinjale reflektojnë edhe shqetësimet e përfaqësuesve të institucioneve ndërkombëtare dhe analistëve për mjedisin investues në vend. Problemet e parashikueshmërisë ligjore, mungesa e transparencës dhe vështirësitë në administrimin e lejeve prishin konkurrencën e Shqipërisë kundrejt vendeve fqinje dhe rrezikojnë tkurrjen e investimeve të huaja. Përfaqësues të FMN-së, BERZH-it, Bankës Botërore dhe BEI-t kanë insistuar në nevojën për reformat fiskale, përforcimin e institucioneve dhe politika aktive për rikthimin e talentit si hapa të domosdoshëm për integrim më të fuqishëm në tregjet evropiane.

Për të përballuar këto sfida dhe për të shfrytëzuar potencialin e sektorëve si turizmi, është e domosdoshme angazhim i koordinuar politikash dhe përmirësime në sundimin e ligjit; raportimet dhe analizat e mëtejshme të institucioneve ndërkombëtare e theksojnë këtë nevojë, raporton monitor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu