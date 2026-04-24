Instituti për Paqe dhe Siguri: Anëtarësimi i Kosovës në Bordin e Paqes përbën një hap të rëndësishëm strategjik dhe diplomatik
Ratifikimi i anëtarësimit të Kosovës si një nga shtetet themeluese në Bordin e Paqes, përbën një hap të rëndësishëm strategjik dhe diplomatik, me implikime të gjera për pozicionimin ndërkombëtar të vendit dhe për avancimin e agjendës së paqes dhe sigurisë në nivel global.
Kështu thuhet përmes një postimi në rrjetin social në Facebook të faqes së Institutit për paqe dhe siguri.
Siç thuhet në postim, ky zhvillim nuk është vetëm një njohje e progresit të Kosovës në ndërtimin e institucioneve demokratike dhe në promovimin e stabilitetit, por edhe një konfirmim i rolit të saj si kontribuese aktive në arkitekturën ndërkombëtare të paqes.
“Duke qenë pjesë e një mekanizmi të tillë që në fazën themeluese, Kosova fiton mundësinë që të ndikojë drejtpërdrejt në formësimin e politikave, prioriteteve dhe qasjeve globale ndaj ndërtimit të paqes dhe parandalimit të konflikteve. Një nga përfitimet kryesore që rrjedh nga ky anëtarësim është rritja e kredibilitetit ndërkombëtar të Kosovës. Pjesëmarrja në struktura të nivelit të lartë jo vetëm që forcon subjektivitetin ndërkombëtar të vendit, por gjithashtu krijon hapësira të reja për bashkëpunim me shtete dhe organizata të tjera që ndajnë të njëjtat vlera dhe objektiva. Kjo kontribuon në zgjerimin e rrjetit diplomatik dhe në thellimin e partneriteteve strategjike”, thuhet në postim.
Po ashtu, anëtarësimi i Kosovës në Bordin e Paqes sjell përfitime konkrete në aspektin e shkëmbimit të përvojave dhe praktikave më të mira.
“Duke qenë se Kosova ka kaluar një proces të veçantë të transformimit pas konfliktit, ajo mund të ofrojë ekspertizë të vlefshme në fusha si ndërtimi i paqes, pajtimi shoqëror dhe forcimi i institucioneve. Në të njëjtën kohë, përfshirja në këtë bord i mundëson Kosovës të përfitojë nga përvojat e vendeve të tjera dhe të përmirësojë politikat e saj të brendshme”, thuhet në njoftim.
Një dimension tjetër i rëndësishëm është ndikimi në zhvillimin socio-ekonomik. Përmes këtij anëtarësimi, Kosova mund të përfitojë nga qasje më e lehtë në iniciativa ndërkombëtare, programe financimi dhe mbështetje teknike që lidhen me paqen dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Kjo ndihmon në forcimin e kapaciteteve vendore dhe në avancimin e reformave kyçe.
Në këtë kontekst, shprehim mirënjohje të veçantë ndaj Presidentit Donald Trump dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mbështetjen dhe ftesën që Kosova të jetë ndër shtetet e para pjesëmarrëse në këtë nismë të rëndësishme. Ky akt përforcon edhe një herë partneritetin e qëndrueshëm dhe strategjik ndërmjet dy vendeve, si dhe rolin e SHBA-ve në avancimin e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë.
Në përfundim, ratifikimi i anëtarësimit të Kosovës si një nga shtetet themeluese në Bordin e Paqes nuk është vetëm një arritje simbolike, por një investim strategjik në të ardhmen e vendit. Ai e vendos Kosovën në një pozitë të favorshme për të ndikuar në proceset globale të paqes, duke e konsoliduar njëkohësisht rolin e saj si faktor stabiliteti dhe partner i besueshëm në arenën ndërkombëtare. /Telegrafi/
