☀️
Tiranë 16°C · Kthjellët 23 April 2026
S&P 500 7,138 ▲1.05%
DOW 49,490 ▲0.69%
NASDAQ 24,658 ▲1.64%
NAFTA 94.71 ▲1.88%
ARI 4,717 ▼0.76%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $77,714 ▼ -0.6% ETH $2,324 ▼ -2.91% XRP $1.4157 ▼ -2.56% SOL $85.6100 ▼ -3.31%
23 Apr 2026
Breaking
Menu
Politika

Integrimi, Balla i drejtohet PD-së: Shqipëria i ka përmbushur të gjitha detyrimet. Hiqni dorë nga balta, momenti të punojmë bashkë

· 2 min lexim

Kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla i është përgjigjur akuzave të opozitës se procesi i integrimit të vendit në BE ka ngecur. Nga foltorja e Kuvendit, Balla tha se Shqipëria i ka përmbushur të gjitha detyrimet që lidhen me procesin e integrimit europian. Sipas tij, ky është një fakt i konfirmuar nga Komisioni Europian, Parlamenti Europian dhe Këshilli Europian.

“Në Kuvend ka mbërritur raporti vjetor i qeverisë lidhur me ecurinë e procesit ët anëtarësimit në BE, bashkuar këtu edhe raporti i 3 muajve të parë të 2026. Mallkimet e atyre që çdo ditë mundohen të thonë që negociatat kanë ngecur, është fakt nga Komisioni Europian, Parlamenti Europian dhe Këshilli Europian që Shqipëria sot ka përmbushur të gjitha detyrimet që vijnë nga procesi i anëtarësimit në BE. Të gjitha piketat e ndërmjetme janë përmbushur. Ka një procedurë e cila nga Komisioni kalon te Këshilli dhe më pas te vendet anëtare”, tha ai.

Ai bëri thirrje që të ndalohet “balta” ndaj procesit të negociatave, duke theksuar se Shqipëria nuk duhet parë si vend armik, por si një demokraci ku opozita ka rol të rëndësishëm.

“Hiqni dorë nga gjithë kjo baltë që hidhni kundër Shqipërisë, nuk e keni Shqipërinë vend armik, por jeni pjesë e pazëvendësueshme e demokracisë së vendit. Është momenti i duhur historik që të punojmë sëbashku për ta çuar këtë aspiratë historike të shqiptarëve. Nuk ju bën nder të shani nga mëngjesi në darkë Shqipërinë. Kemi gatishmërinë të punojmë me ju për gjithçka, por edhe ju duhet ët merrni përgjegjësitë që ju takojnë”, deklaroi Balla.

/rtsh.a/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

