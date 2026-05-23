Integrimi në BE, Hoxha në Pragë: Qytetarët dhe bizneset drejt përfitimeve të prekshme në rrugën e anëtarësimit
Për ministrin e Jashtëm Ferit Hoxha më date 26 maj kur do mbahet Konferenca Ndërqeveritare Shqipëri-BE, do të vendosen pikat përmbyllëse të grup kapitullit të parë.
“Konferenca do të konfirmojë përmbushjen e piketave të ndërmjetme nga Shqipëria dhe do të vendosë piketat përmbyllëse për Grupkapitullin 1 –Themeloret. Procesi i anëtarësimit në BE mbetet përparësia jonë kryesore kombëtare”, është shprehur ai.
Hoxha thekson se zgjerimi i BE-së ka qenë gjithmonë një investim në sigurinë dhe qëndrueshmërinë e Evropës.
“Sot, kjo është bërë një imperativ. Kjo është arsyeja pse ne mbështesim dhe përqafojmë integrimin gradual, qasjen “akses para anëtarësimit”, ku ndërsa i afrohemi anëtarësimit në BE deri në vitin 2030, qytetarët dhe bizneset tashmë mund të ndiejnë përgjatë rrugës, përfitimet e prekshme të integrimit“.
Deklaratat ai i beri nga forumit GLOBSEC në Pragë ku mori pjesë në një panel mbi zgjerimin dhe trendet aktuale në Europë.
