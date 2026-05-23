Tiranë 24°C · Kthjellët 23 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
BTC $75,710 ▼ -1.43% ETH $2,075 ▼ -2.11% XRP $1.3446 ▼ -0.59% SOL $84.8800 ▼ -1.85%
23 May 2026
Integrimi në BE, Hoxha në Pragë: Qytetarët dhe bizneset drejt përfitimeve të prekshme në rrugën e anëtarësimit

Për ministrin e Jashtëm Ferit Hoxha më date 26 maj kur do mbahet Konferenca Ndërqeveritare Shqipëri-BE, do të vendosen pikat përmbyllëse të grup kapitullit të parë.

“Konferenca do të konfirmojë përmbushjen e piketave të ndërmjetme nga Shqipëria dhe do të vendosë piketat përmbyllëse për Grupkapitullin 1 –Themeloret. Procesi i anëtarësimit në BE mbetet përparësia jonë kryesore kombëtare”, është shprehur ai.

Hoxha thekson se zgjerimi i BE-së ka qenë gjithmonë një investim në sigurinë dhe qëndrueshmërinë e Evropës.

“Sot, kjo është bërë një imperativ. Kjo është arsyeja pse ne mbështesim dhe përqafojmë integrimin gradual, qasjen “akses para anëtarësimit”, ku ndërsa i afrohemi anëtarësimit në BE deri në vitin 2030, qytetarët dhe bizneset tashmë mund të ndiejnë përgjatë rrugës, përfitimet e prekshme të integrimit“.

Deklaratat ai i beri nga forumit GLOBSEC në Pragë ku mori pjesë në një panel mbi zgjerimin dhe trendet aktuale në Europë.

