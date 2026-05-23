Salianji: Braktisje totale e farsës për uzurpimin e PD-së, demokratët refuzuan procesin
Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, ka reaguar ndaj referendumit të 23 majit për konfirmimin e Sali Berishës në krye të PD-së, duke e cilësuar si një proces të braktisur nga demokratët dhe një farsë për uzurpimin e partisë.
Në një reagim në rrjetet sociale, Salianji publikoi të dhëna sipas të cilave deri në orën 18:00 kishin votuar vetëm 3,885 anëtarë të PD-së në të gjithë vendin.
Ai renditi pjesëmarrjen sipas degëve kryesore:
Tiranë – 1,072 votues
Durrës – 321 votues
Kukës – 370 votues
Korçë – 165 votues
Dibër – 194 votues
Lezhë – 345 votues
Elbasan – 256 votues
Berat – 141 votues
Vlorë – 210 votues
Gjirokastër – 120 votues
Fier – 220 votues
Shkodër – 471 votues
Ai ironizoi shtyrjen e orarit të votimit, duke thënë se “në zgjedhjet ku votojnë miliona shqiptarë nuk shtyhet orari, ndërsa këtu ku sipas uzurpatorit ka 20 mijë votues, nuk kanë votuar as 4 mijë gjithsej”.
Salianji theksoi se demokratët po i përgjigjen në heshtje Berishës duke mos marrë pjesë në votim, ndërsa dhjetëra të tjerë kanë shkruar emrin e tij në fletën e votimit, gjë që e bën atë të pavlefshme pasi kandidati i vetëm ishte Berisha.
Ai premtoi se nuk do të dorëzohet dhe se bashkë me demokratët do të “çmontojë farsën e Berishës”, duke e cilësuar këtë si refuzim të frikës, imponimit dhe shndërrimit të PD-së në një strehë personale.
