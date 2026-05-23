☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 23 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
₿ CRYPTO
BTC $75,710 ▼ -1.43% ETH $2,075 ▼ -2.11% XRP $1.3446 ▼ -0.59% SOL $84.8800 ▼ -1.85%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
23 May 2026
Breaking
Referendumi për kryetarin në PD/ Pjesëmarrje e ulët në Përmet, Pustec dhe Këlcyrë Zgjedhjet për kreun e PD/ Pas mbylljes së votimit, nis procesi i numërimit të fletëve Referendumi për konfirmimin e Berishës/ PD tha mbi 28 mijë, Salianji publikon numrin e vërtetë të pjesëmarrjes Votimi për kreun e PD mbyllet në të gjitha degët, pritet rezultati AI hyn në botën e kujdesit personal – robotët që presin flokë po bëhen viral
Menu
Politika

Salianji: Braktisje totale e farsës për uzurpimin e PD-së, demokratët refuzuan procesin

· 2 min lexim

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, ka reaguar ndaj referendumit të 23 majit për konfirmimin e Sali Berishës në krye të PD-së, duke e cilësuar si një proces të braktisur nga demokratët dhe një farsë për uzurpimin e partisë.

Në një reagim në rrjetet sociale, Salianji publikoi të dhëna sipas të cilave deri në orën 18:00 kishin votuar vetëm 3,885 anëtarë të PD-së në të gjithë vendin.

Ai renditi pjesëmarrjen sipas degëve kryesore:

Tiranë – 1,072 votues

Durrës – 321 votues

Kukës – 370 votues

Korçë – 165 votues

Dibër – 194 votues

Lezhë – 345 votues

Elbasan – 256 votues

Berat – 141 votues

Vlorë – 210 votues

Gjirokastër – 120 votues

Fier – 220 votues

Shkodër – 471 votues

Ai ironizoi shtyrjen e orarit të votimit, duke thënë se “në zgjedhjet ku votojnë miliona shqiptarë nuk shtyhet orari, ndërsa këtu ku sipas uzurpatorit ka 20 mijë votues, nuk kanë votuar as 4 mijë gjithsej”.

Salianji theksoi se demokratët po i përgjigjen në heshtje Berishës duke mos marrë pjesë në votim, ndërsa dhjetëra të tjerë kanë shkruar emrin e tij në fletën e votimit, gjë që e bën atë të pavlefshme pasi kandidati i vetëm ishte Berisha.

Ai premtoi se nuk do të dorëzohet dhe se bashkë me demokratët do të “çmontojë farsën e Berishës”, duke e cilësuar këtë si refuzim të frikës, imponimit dhe shndërrimit të PD-së në një strehë personale.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë