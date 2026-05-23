☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 23 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
₿ CRYPTO
BTC $75,710 ▼ -1.43% ETH $2,075 ▼ -2.11% XRP $1.3446 ▼ -0.59% SOL $84.8800 ▼ -1.85%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
23 May 2026
Breaking
Referendumi për kryetarin në PD/ Pjesëmarrje e ulët në Përmet, Pustec dhe Këlcyrë Zgjedhjet për kreun e PD/ Pas mbylljes së votimit, nis procesi i numërimit të fletëve Referendumi për konfirmimin e Berishës/ PD tha mbi 28 mijë, Salianji publikon numrin e vërtetë të pjesëmarrjes Votimi për kreun e PD mbyllet në të gjitha degët, pritet rezultati AI hyn në botën e kujdesit personal – robotët që presin flokë po bëhen viral
Menu
Maqedonia

Në Kumanovë u mbajt tubim mbështetës për Aleksandar Vuçiqin

· 1 min lexim

Disa qindra qytetarë u mblodhën sot në mesditë në Kumanovë në një tubim për mbështetje të presidentit serb Aleksandar Vuçiq, i organizuar nga shoqata “Paqe, Harmoni dhe Stabilitet”.

Të pranishmit mbanin pankarta me mbishkrimet “Kumanova dhe Shkupi janë me Vuçiqin”, ndërsa në sfond dëgjohej muzikë popullore serbe. Në tubim u valëvitën flamuj maqedonas dhe serbë.

Nga shoqata thanë se qëllimi i tyre nuk është përhapja e nacionalizmit, por promovimi i dashurisë, paqes dhe stabilitetit mes qytetarëve.

Përfaqësuesja e shoqatës, Milena Veliçkoviq, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve nëse ftesë për pjesëmarrje i ishte dërguar edhe zëvendëskryeministrit dhe ministrit për sistem politik Ivan Stoilkoviq, deklaroi se nuk ka informacione nëse kjo kishte ndodhur.

Ndërkohë, sot në Serbia po mbahet edhe një protestë e madhe e organizuar nga grupi joformal “Studentët në Bllokadë”.

Tubimi qendror është caktuar në sheshin “Slavija Square” në Beograd, ku pjesëmarrjen e kanë paralajmëruar akademikë, aktivistë dhe qytetarë nga pjesë të ndryshme të vendit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë