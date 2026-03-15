Interi e Atalanta, barazim mes protestave

Interi dështoi të harrojë humbjen në derbi duke barazuar 1-1 me Atalantën në “San Siro”, në një ndeshje ku nuk munguan polemikat. Esposito zhbllokoi sfidën në minutën e 26-të, goli i tij i pestë në ligë, përpara se Krstovic të barazonte në minutën e 76-të.

Chivu u ndëshkua me karton të verdhë dhe më pas u përjashtua për protestë për një faull të pretenduar të Sulemana ndaj Dumfries.

Ekipi i Palladinos rrëmbeu barazimin e dytë radhazi në Serie A. Ky ishte një reagim ndaj një nate për t’u harruar në Ligën e Kampionëve kundër Bayern Munich (1-6).

