Interi feston pa fitore
Një e diel feste për tifozët e Interit, të dehur nga dy javët në të cilat Milano ishte plotësisht në duart e tyre. Dominimi i tyre u përforcua më tej nga Kupa e Italisë e fituar këtë javë. Është një kohë për festime dhe krenari për zikaltërit, dhe ndeshja do të thotë shumë pak, ose më saktë asgjë fare.
Do të mbetet në statistika, në minutat e luajtura dhe në renditje, por pothuajse askush nuk do ta kujtojë kurrë. Megjithatë, të gjithë do të kujtojnë para dhe pas, gëzimin e asaj që u arrit, homazhet për Evaristo Beccalossi, lamtumirat e atyre që dhanë kaq shumë për këtë fanellë dhe që tani kanë arritur në fund të një aventure të mrekullueshme.
Interi barazoi 1-1 kundër Veronës në ditën e festimeve të titullit në San Siro. Ekipi i Chivu dominoi ndeshjen, por në fund arriti vetëm të barazonte. E gjitha ndodhi në pjesën e dytë, së pari me autogolin e Edmundsson dhe më pas me golin e barazimit të Boëie në fund të ndeshjes.
