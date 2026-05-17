🌤️
Tiranë 14°C · Kryesisht kthjellët 17 May 2026
S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 101.02 ▲0%
ARI 4,562 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985 EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
₿ CRYPTO
BTC $78,221 ▼ -0.09% ETH $2,190 ▲ +0.4% XRP $1.4161 ▲ +0% SOL $86.5100 ▼ -0.35%
S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲0 % ARI 4,562 ▲0 % S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲0 % ARI 4,562 ▲0 %
EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985 EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
17 May 2026
Breaking
Dhjetëra mijëra votues më shumë të regjistruar për votim jashtë vendit, Valdete Daka tregon arsyet Egnatia, “leksion” Elbasanit Barcelona u tërhoq se kushton 100 mln euro, Liverpool i prin garës për transferimin e sulmuesit të ri Ferizaj barazon me Prishtinën, bie nga Superliga Dukagjini e mposht kampionen
Menu
Sporti

Interi feston pa fitore

· 1 min lexim

Një e diel feste për tifozët e Interit, të dehur nga dy javët në të cilat Milano ishte plotësisht në duart e tyre. Dominimi i tyre u përforcua më tej nga Kupa e Italisë e fituar këtë javë. Është një kohë për festime dhe krenari për zikaltërit, dhe ndeshja do të thotë shumë pak, ose më saktë asgjë fare.

Do të mbetet në statistika, në minutat e luajtura dhe në renditje, por pothuajse askush nuk do ta kujtojë kurrë. Megjithatë, të gjithë do të kujtojnë para dhe pas, gëzimin e asaj që u arrit, homazhet për Evaristo Beccalossi, lamtumirat e atyre që dhanë kaq shumë për këtë fanellë dhe që tani kanë arritur në fund të një aventure të mrekullueshme.

Interi barazoi 1-1 kundër Veronës në ditën e festimeve të titullit në San Siro. Ekipi i Chivu dominoi ndeshjen, por në fund arriti vetëm të barazonte. E gjitha ndodhi në pjesën e dytë, së pari me autogolin e Edmundsson dhe më pas me golin e barazimit të Boëie në fund të ndeshjes.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë