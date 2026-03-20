Raportohen shpërthime të reja në Teheran
Izraeli ka kryer sulme ajrore ndaj kryeqytetit iranian, Teheranit, ndërsa iranianët po festojnë Novruzin – Vitin e Ri Persian, sipas BBC.
Gjatë natës, Irani gjithashtu ka lëshuar raketa drejt Jeruzalemit.
Tingujt e fortë të interceptimeve u dëgjuan disa herë mbi qytet gjatë gjithë natës.
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu tha më herët për gazetarët se Irani tani ishte “i shkatërruar” dhe i paaftë për të pasuruar uranium ose për të prodhuar raketa balistike.
Këtë javë, ndërsa Irani hakmerrej për sulmin izraelit ndaj fushës së tij të madhe të gazit “South Pars”, çmimet globale të karburanteve u rritën ndjeshëm.
Tani ato kanë filluar të bien, pas premtimit të Izraelit për të hequr dorë nga sulme të ngjashme dhe planeve të SHBA-së për të rritur prodhimin e naftës.
Gjithashtu, dje në mbrëmje u publikua një deklaratë e përbashkët, ku Britania e Madhe, Franca, Japonia dhe vendet e tjera shprehën gatishmërinë e tyre për të kontribuar në një përpjekje për të siguruar kalimin e sigurt përmes Ngushticës së Hormuzit. //a.i/
