Vritet zëdhënësi i Gardës Revolucionare nga sulmet ajrore amerikano-izraelite
Zëdhënësi i Gardës Revolucionare, Ali Mohammad Naini është vrarë gjatë sulmeve amerikane dhe izraelite, tha sot Irani në një njoftim, sipas DW.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit tha se zëdhënësi i tyre Ali Mohammad Naini ishte vrarë në sulmet amerikane dhe izraelite, duke shënuar një tjetër viktimë të nivelit të lartë në konflikt.
“Naini u martirizua në sulmin terrorist kriminal dhe frikacak të kryer nga pala amerikano-sioniste në agim”, njoftoi Garda në faqen e internetit “Sepah News”.
Media shtetërore iraniane raportoi gjithashtu se Naini, i cili kishte shërbyer si zëdhënës i IRGC-së që nga viti 2024, u vra gjatë sulmeve, megjithëse nuk ka pasur konfirmim të menjëhershëm nga Izraeli apo SHBA-ja. //a.i/
