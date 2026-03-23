☁️
Tiranë 7°C · Vranët 23 March 2026
S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 98.60 ▲0.38%
ARI 4,414 ▼3.51%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1560 EUR/GBP 0.8668 EUR/CHF 0.9106 EUR/ALL 96.0524 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 51.2567 EUR/JPY 183.93 EUR/CAD 1.5845
₿ CRYPTO
BTC $67,928 ▼ -1.54% ETH $2,049 ▼ -2.07% XRP $1.3822 ▼ -2.01% SOL $86.1400 ▼ -1.53%
23 Mar 2026
Breaking
Irani kërcënon se do ta mbyllë plotësisht Ngushticën e Hormuzit nëse termocentralet e tij goditen. Pse drejtësi vetëm për Ballukun, zoti kryeministër?! Dalë nga ndërprerja e fundit e energjisë, Kuba thotë se është e gatshme për çdo sulm të mundshëm nga SHBA. Berisha flet pas protestës: E tmerruat Edi Ramën! Të japë dorëheqjen ose do ta tërheqim siç nuk ia pret mendja Garë kokë më kokë në Slloveni, “Lëvizja për Liri” prin me 29.9%, ndjek partia pro-Trump
Menu
Bota

Irani kërcënon se do ta mbyllë plotësisht Ngushticën e Hormuzit nëse termocentralet e tij goditen.

Lufta në Lindjen e Mesme përshkallëzohet: kërcënime direkte ndaj infrastrukturës jetike.Në këtë klimë të tensionuar dhe të paqartë, lufta në Lindjen e Mesme vazhdon të thellohet, duke rrezikuar jo vetëm stabilitetin e rajonit, por edhe ekuilibrat ekonomikë dhe politikë në nivel global.

· 3 min lexim
Tymi ngrihet nga anija transportuese tajlandeze Mayuree Naree pranë Ngushticës së Hormuzit pas një sulmi më 11 mars 2026 [Handout/Royal Thai Navy nëpërmjet AFP]

Lufta në Lindjen e Mesme po hyn në një fazë gjithnjë e më të rrezikshme, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë shkëmbyer kërcënime të drejtpërdrejta për goditje ndaj infrastrukturës kritike, duke rritur ndjeshëm tensionet dhe duke vënë në rrezik jetët dhe ekonominë e rajonit.

Irani paralajmëroi se do të mbyllë menjëherë dhe plotesisht  Ngushticën e Hormuzit, një arterie jetike për eksportin global të naftës, nëse SHBA realizon kërcënimin për të goditur centralet e tij energjetike. Presidenti amerikan, Donald Trump, ka vendosur një ultimatum 48-orësh për rihapjen e kësaj rruge strategjike, duke e shtuar më tej presionin mbi Teheranin.

Në terren, situata mbetet e tensionuar. Në jug të Izraelit, pranë një objekti bërthamor të ndjeshëm, raketa iraniane goditën dy komunitete duke plagosur dhjetëra persona. Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, e cilësoi si një “mrekulli” faktin që nuk pati viktima, ndërsa deklaroi se Izraeli dhe SHBA janë në rrugë të mirë për të arritur objektivat e luftës.

Ndërkohë, përshkallëzimi është zgjeruar edhe përtej kufijve të Izraelit dhe Iranit. Hezbollah, grup i mbështetur nga Irani, mori përgjegjësinë për një sulm në veri të Izraelit që la një viktimë, ndërsa presidenti i Libanit paralajmëroi se goditjet izraelite ndaj urave në jug mund të jenë një paraprijëse e një ndërhyrjeje tokësore. Zëdhënësi i ushtrisë izraelite deklaroi se luftimet pritet të zgjasin edhe për disa javë, duke sinjalizuar një konflikt të zgjatur.

Në të njëjtën kohë, vendet e Gjirit janë vënë në alarm. Kuvajti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe raportuan sulme me raketa dhe dronë, ndërsa sirenat e alarmit u dëgjuan në Bahrein, çka tregon se konflikti rrezikon të përhapet në një përmasë më të gjerë rajonale.

Lufta, e cila nisi më 28 shkurt nga SHBA dhe Izraeli, ka shkaktuar deri tani mbi 2,000 viktima dhe ka tronditur tregjet globale, duke rritur ndjeshëm çmimet e naftës dhe duke rrezikuar korridoret kryesore ajrore ndërkombëtare. Objektivat e shpallura të SHBA dhe Izraelit përfshijnë dobësimin e programit bërthamor dhe raketor të Iranit, si dhe kufizimin e ndikimit të tij përmes grupeve të armatosura në rajon. Madje, është përmendur edhe mundësia e një ndryshimi të regjimit në Iran, por deri tani nuk ka asnjë shenjë konkrete për një kryengritje të brendshme.

Në këtë klimë të tensionuar dhe të paqartë, lufta në Lindjen e Mesme vazhdon të thellohet, duke rrezikuar jo vetëm stabilitetin e rajonit, por edhe ekuilibrat ekonomikë dhe politikë në nivel global.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu