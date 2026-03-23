Irani kërcënon se do ta mbyllë plotësisht Ngushticën e Hormuzit nëse termocentralet e tij goditen.
Lufta në Lindjen e Mesme përshkallëzohet: kërcënime direkte ndaj infrastrukturës jetike.
Lufta në Lindjen e Mesme po hyn në një fazë gjithnjë e më të rrezikshme, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë shkëmbyer kërcënime të drejtpërdrejta për goditje ndaj infrastrukturës kritike, duke rritur ndjeshëm tensionet dhe duke vënë në rrezik jetët dhe ekonominë e rajonit.
Irani paralajmëroi se do të mbyllë menjëherë dhe plotesisht Ngushticën e Hormuzit, një arterie jetike për eksportin global të naftës, nëse SHBA realizon kërcënimin për të goditur centralet e tij energjetike. Presidenti amerikan, Donald Trump, ka vendosur një ultimatum 48-orësh për rihapjen e kësaj rruge strategjike, duke e shtuar më tej presionin mbi Teheranin.
Në terren, situata mbetet e tensionuar. Në jug të Izraelit, pranë një objekti bërthamor të ndjeshëm, raketa iraniane goditën dy komunitete duke plagosur dhjetëra persona. Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, e cilësoi si një “mrekulli” faktin që nuk pati viktima, ndërsa deklaroi se Izraeli dhe SHBA janë në rrugë të mirë për të arritur objektivat e luftës.
Ndërkohë, përshkallëzimi është zgjeruar edhe përtej kufijve të Izraelit dhe Iranit. Hezbollah, grup i mbështetur nga Irani, mori përgjegjësinë për një sulm në veri të Izraelit që la një viktimë, ndërsa presidenti i Libanit paralajmëroi se goditjet izraelite ndaj urave në jug mund të jenë një paraprijëse e një ndërhyrjeje tokësore. Zëdhënësi i ushtrisë izraelite deklaroi se luftimet pritet të zgjasin edhe për disa javë, duke sinjalizuar një konflikt të zgjatur.
Në të njëjtën kohë, vendet e Gjirit janë vënë në alarm. Kuvajti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe raportuan sulme me raketa dhe dronë, ndërsa sirenat e alarmit u dëgjuan në Bahrein, çka tregon se konflikti rrezikon të përhapet në një përmasë më të gjerë rajonale.
Lufta, e cila nisi më 28 shkurt nga SHBA dhe Izraeli, ka shkaktuar deri tani mbi 2,000 viktima dhe ka tronditur tregjet globale, duke rritur ndjeshëm çmimet e naftës dhe duke rrezikuar korridoret kryesore ajrore ndërkombëtare. Objektivat e shpallura të SHBA dhe Izraelit përfshijnë dobësimin e programit bërthamor dhe raketor të Iranit, si dhe kufizimin e ndikimit të tij përmes grupeve të armatosura në rajon. Madje, është përmendur edhe mundësia e një ndryshimi të regjimit në Iran, por deri tani nuk ka asnjë shenjë konkrete për një kryengritje të brendshme.
Në këtë klimë të tensionuar dhe të paqartë, lufta në Lindjen e Mesme vazhdon të thellohet, duke rrezikuar jo vetëm stabilitetin e rajonit, por edhe ekuilibrat ekonomikë dhe politikë në nivel global.
