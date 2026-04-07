EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
07 Apr 2026
Kompensimi, në vitin 2025 mbi 37 milionë euro për pronat me ndërtime informale Turqia bisedimeme Britaninë e Madhe për t'i dhënë fund luftës Denoncimi i berishizmit është parakusht për denoncimin e pushtetit Vdes trajneri i njohur rumun, Mircea Lucescu Irani kërcënon të sulmojë fushat izraelite të gazit
Irani kërcënon të sulmojë fushat izraelite të gazit

Shërbimi sekret i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) ka thënë se do të sulmojë fushat izraelite të gazit nënujore “Karish” dhe “Tanin”, si përgjigje ndaj një përshkallëzimi të pritshëm të luftës nga SHBA-ja.

Fushat e Mesdheut janë pjesë e një liste që është shpërndarë online nga shërbimi sekret, duke përfshirë edhe tre objektiva të tjerë që janë piketuar.

Mbishkrimi i fotos thotë: “03:30 ora e Teheranit [00:00 GMT]; udhëheqësit rajonalë do t’i thonë [presidentit të SHBA, Donald] Trump: Budalla i çmendur, ndalo këtë luftë të mallkuar”!.

Presidenti Trump ka kërcënuar të sulmojë termocentralet dhe urat iraniane nëse Irani nuk rihap Ngushticën  e Hormuzit deri në orën 20:00, sipas kohës së Uashingtonit (00:00 GMT të mërkurën).

Ai ka përshkallëzuar më tej  të dielen retorikën e tij ndaj udhëheqësve iraniane, duke shkruar në Truth Social, “Hapni Ngushticën e Hormuzit budallenj të çmendur ose do të jetoni në Ferr – Vini Re!”./  /Ad.Ab./ a.jor.

Lexo Gjithashtu