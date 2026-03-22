S&P 500 6,506 ▼1.51 % DOW 45,577 ▼0.96 % NASDAQ 21,648 ▼2.01 % NAFTA 98.23 ▲2.8 % ARI 4,575 ▼0.67 % S&P 500 6,506 ▼1.51 % DOW 45,577 ▼0.96 % NASDAQ 21,648 ▼2.01 % NAFTA 98.23 ▲2.8 % ARI 4,575 ▼0.67 %
EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855 EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855
22 Mar 2026
Irani paralajmëron kundërpërgjigje ndaj SHBA-së ndaj kercenimeve te Trump

Teherani kërcënon me sulme ndaj infrastrukturës rajonale pas ultimatumit të Presidentit Trump

Irani ka paralajmëruar se do të ndërmarrë sulme hakmarrëse ndaj infrastrukturës në rajon nëse presidenti amerikan Donald Trump e çon deri në fund ultimatumin e tij lidhur me Strait of Hormuz.

Kërcënimi vjen pasi Trump i ka dhënë Teheranit një afat prej 48 orësh për të rihapur plotësisht këtë rrugë detare jetike për transportin global të naftës, duke paralajmëruar se në të kundërt SHBA mund të godasë centralet energjetike iraniane. Si përgjigje, autoritetet iraniane kanë deklaruar se çdo sulm ndaj infrastrukturës së tyre do të pasohet me goditje ndaj objekteve energjetike dhe infrastrukturës në vendet e rajonit që konsiderohen aleate të SHBA-së.

Zyrtarë dhe struktura ushtarake iraniane kanë theksuar se përshkallëzimi i mëtejshëm mund të çojë në destabilizim të gjerë, duke vënë në shënjestër jo vetëm objektiva amerikane, por edhe rrjete energjetike dhe infrastrukturore në të gjithë Lindjen e Mesme.

Ngushtica e Hormuzit mbetet një pikë strategjike kyçe për ekonominë botërore, pasi përmes saj kalon një pjesë e konsiderueshme e furnizimit global me naftë. Çdo përshkallëzim i konfliktit në këtë zonë rrezikon të ketë pasoja të menjëhershme për tregjet ndërkombëtare dhe sigurinë rajonale.

