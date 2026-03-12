☁️
Tiranë 7°C · Vranët 12 March 2026
S&P 500 6,673 ▼1.52%
DOW 46,678 ▼1.56%
NASDAQ 22,312 ▼1.78%
NAFTA 97.52 ▲1.87%
ARI 5,083 ▼0.83%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722 EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722
₿ CRYPTO
BTC $70,185 ▼ -0.59% ETH $2,064 ▼ -0.36% XRP $1.3743 ▼ -1.2% SOL $86.3200 ▼ -1.16%
S&P 500 6,673 ▼1.52 % DOW 46,678 ▼1.56 % NASDAQ 22,312 ▼1.78 % NAFTA 97.52 ▲1.87 % ARI 5,083 ▼0.83 % S&P 500 6,673 ▼1.52 % DOW 46,678 ▼1.56 % NASDAQ 22,312 ▼1.78 % NAFTA 97.52 ▲1.87 % ARI 5,083 ▼0.83 %
EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722 EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722
12 Mar 2026
Breaking
Shejtan budallenjtë Publikohet videoklipi zyrtar i këngës “Nan” Kryetari i Kushtetueses në RMV përjashton shqipen nga “Safe City” Sulm me armë në një universitet në Virxhinia Cannes 2026: Çfarë pritet?
Menu
Sporti

Irani tërhiqet nga Kupa e Botës

Trump: Ishin të mirëpritur, por më mirë që nuk vijnë

· 1 min lexim

“Ekipi kombëtar iranian i futbollit është i mirëpritur në Kupën e Botës, por nuk mendoj se është e përshtatshme që ata të jenë atje, për jetën dhe sigurinë e tyre”, shkroi Donald Trump.

Komenti i presidentit amerikan vjen pas një qëndrimi të qartë që mori Ministri iranian i Sportit, Ahmad Donyamali, i cili deklaroi për këtë çështje: “Që kur kjo qeveri e korruptuar vrau udhëheqësin tonë(Ali Khamenei), ne nuk kemi ndërmend të marrim pjesë në Kupën e Botës”.

Donyamali theksoi “masat e liga të marra kundër Iranit” nga SHBA-të: “Dy luftëra na janë imponuar në tetë ose nëntë muaj dhe disa mijëra qytetarë tanë janë vrarë. Ne nuk kemi absolutisht asnjë shans për të marrë pjesë”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu