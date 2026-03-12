Irani tërhiqet nga Kupa e Botës

“Ekipi kombëtar iranian i futbollit është i mirëpritur në Kupën e Botës, por nuk mendoj se është e përshtatshme që ata të jenë atje, për jetën dhe sigurinë e tyre”, shkroi Donald Trump.
Komenti i presidentit amerikan vjen pas një qëndrimi të qartë që mori Ministri iranian i Sportit, Ahmad Donyamali, i cili deklaroi për këtë çështje: “Që kur kjo qeveri e korruptuar vrau udhëheqësin tonë(Ali Khamenei), ne nuk kemi ndërmend të marrim pjesë në Kupën e Botës”.
Donyamali theksoi “masat e liga të marra kundër Iranit” nga SHBA-të: “Dy luftëra na janë imponuar në tetë ose nëntë muaj dhe disa mijëra qytetarë tanë janë vrarë. Ne nuk kemi absolutisht asnjë shans për të marrë pjesë”.
