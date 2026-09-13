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13 Sep 2026
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Ish-bashkëlojtari i Rrahmanit: Faleminderit, Amir, që ma mundësove rikthimin në stadium!

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Ish-bashkëlojtari i Rrahmanit: Faleminderit, Amir,





September 2026
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September 13, 2026

Futbolli.info

Ish-bashkëlojtari i Rrahmanit: Faleminderit, Amir, që ma mundësove rikthimin në stadium!




3 minutes ago




futbolliinfo

Besi Bajraktari, ish-bashkëlojtar i Amir Rrahmanit te Drenica, ka reaguar pas largimit të kapitenit nga Kombëtarj e Kosovës, duke publikuar një mesazh të drejtpërdrejtë dhe kritik ndaj mbrojtësit kosovar.

Bajraktari ka shkruar se mungesa e Rrahmanit në ndeshjen ndaj Maqedonisë së Veriut e kishte bërë të premtonte se nuk do të rikthehej më në stadium përderisa ai ishte pjesë e Dardanëve.

“Faleminderit, Amir Rrahmani, që ma mundësove rikthimin në stadium!”, ka shkruar Bajraktari me tone ironie ndaj mbojtësit të Napolit.

Ai ka theksuar se tash, pas pensionimit të Rrahmanit nga Kosova, do ta mbajë edhe një herë premtimin e tij dhe do të rikthehet në stadium.

“Kur mungove ndaj Maqedonisë së Veriut, u betova në prani të shumë sportdashësve se nuk do të vija më në stadium përderisa ti ishe aty. Fjalën e mbajta. Tash që u pensionove nga Kosova, po rikthehem edhe unë”, ka deklaruar ish-bashkëlojtari i tij.

Bajraktari nuk është ndalur me kaq. Ai ka shprehur zhgënjimin e tij për mënyrën se si, sipas tij, Rrahmani e ka përfaqësuar rolin e kapitenit, duke përmendur edhe të kaluarën e mbrojtësit te Drenica.

“Si ish-bashkëlojtar, jam i zhgënjyer që e harrove të kaluarën, vendin ku u rrite e u ngrite. Kapiteni nuk është vetëm shiriti në krah. Nuk e dëshmove në momentet më të rëndësishme se ke vlera të një kapiteni”, ka shkruar Bajraktari.


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