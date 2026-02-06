Itali: Spektakël plot ngjyra për Lojërat Olimpike Dimërore
Një ceremoni hapjeje në katër vende dhe me dy flakë olimpike. Asnjëherë më parë Lojërat Olimpike nuk kanë qenë kaq të decentralizuara.
Me një spektakël prej tri orësh plot ngjyra nisën Lojërat e 25-ta Olimpike Dimërore në Milano dhe Cortina d’Ampezzo. Ato i hapi zyrtarisht Presidenti italian Sergio Mattarella. Garat rikthehen në Alpe pas një ndërprerjeje 20-vjeçare. Për dy javë, më 22 shkurt, 2,900 atletë nga më shumë se 90 vende do të garojnë për medalje ari, argjendi dhe bronzi.
67,000 spektatorë ndoqën në stadiumin legjendar të futbollit San Siro të Milanos ceremoninë e hapjes dhe paradën tradicionale të atletëve. Njëkohësisht festimet pati për herë të parë edhe në tri vende të tjera: Cortina, qyteti i dytë pritës, si dhe Predazzo dhe Livigno. Duartrokitjet më të forta iu rezervuan ekipit italian. Kurse kur hyri në stadium ekipi izraelit dhe kur u shfaq në ekran zëvendëspresidenti amerikan JD Vance, i cili ishte i pranishëm në tribunë, pati fishkëllima.
Të pranishmit në stadiumin e Milanos u entuziasmuan kur diva amerikane e muzikës pop, Mariah Carey, këndoi në italisht: “Nel blu, dipinto di blu”, e njohur më mirë si “Volare”. Himni kombëtar italian u interpretua nga Laura Pausini. Kurse parada e atletëve u shoqërua nga muzikë tekno.
Për herë të parë dy flakë olimpike
Ceremonia e hapjes me temë “Armonia” (Harmoni), synonte të pasqyronte natyrën e decentralizuar të Lojërave: Për herë të parë në historinë olimpike, ka dy qytete pritëse. Garat madje po zhvillohen në shtatë vende të ndryshme në Italinë veriore. Distancat në Lojërat Dimërore nuk kanë qenë kurrë më të mëdha. Udhëtimet, që zgjasin disa orë, janë një sprovë për të gjithë, përfshirë dhe atletët.
Për herë të parë gjatë këtyre lojrave ka dy flakë Olimpike: një në Arco della Pace (Harku i Paqes) në qendër të Milanos dhe një në Piazza Dibona në Cortina. Në këtë vend luksoz skish janë zhvilluar edhe një herë 70 vjet më parë Lojërat Olimpike Dimërore. Ato shënuan fillimin e karierës së fshatit malor që tani quhet “Mbretëresha e Dolomiteve”.