Ivar Stenberg shënon dy gola brenda 25 sekondash në ndeshjen e parë me Sharks
Ivar Stenberg dha shenjën e parë të potencialit të tij me San Jose Sharks, duke shënuar dy gola brenda 25 sekondash në pjesën e tretë të ndeshjes që përfundoi 8-1 kundër Los Angeles Kings, në kuadër të 2026 Rookie Faceoff në Tech CU Arena.
Siç raporton nhl, zgjedhja e dytë në Draftin e NHL 2026 realizoi fillimisht me një devijim që e bëri rezultatin 6-1, e më pas shfrytëzoi një pasim me shpinë nga Igor Chernyshov për të finalizuar një aksion të shpejtë pas pikës së 11:36, duke çuar Sharks në 7-1. Stenberg luajti në linjë sulmi së bashku me Michael Misa (zgjedhja nr.2 e 2025) dhe Igor Chernyshov, i cili sezonin e kaluar në NHL shënoi 19 pikë (9 gola, 10 asistime) në 28 ndeshje.
19-vjeçari, që mbush 19 vjeç më 30 shtator, po përshtatet me pistën më të vogël të Amerikës së Veriut pas një sezoni me Frölunda në Ligën Suedeze, ku shënoi 33 pikë (11 gola, 22 asistime) në 43 ndeshje. Ai tha se ndihet rehat pas debutimit dhe se po punon për t’u bërë më i fortë dhe më i shpejtë për t’u përshtatur sa më shpejt.
Trajneri për këtë ndeshje, John McCarthy, u shpreh i impresionuar nga loja e Stenberg, duke vlerësuar dinamikën e tij në sulm. McCarthy, që hyri në sezonin e pestë si trajner i ekipit të San Jose në AHL, përmendi mundësinë që Stenberg të përfshihet në një linjë me qendrën Macklin Celebrini, zgjedhjen nr.1 e Draftit 2024, në varësi të perceptimit të stafit teknik gjatë fushatës përgatitore.
Sharks do të luajnë përsëri ndaj Utah Mammoth të dielën në një tjetër ndeshje të rinjve, ndonëse McCarthy nuk ishte i sigurt nëse Stenberg do të jetë në përbërje. Kampi stërvitor fillon të enjten dhe Stenberg synon të tërheqë vëmendjen për të siguruar debutimin e tij zyrtar në NHL më 1 tetor kundër Florida Panthers, dhe ndihet i motivuar nga mbështetja e tifozëve, sipas nhl.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.