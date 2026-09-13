Viggo Björck synon vend në formacionin e Winnipeg Jets pas paraqitjes së parë
Viggo Björck nuk vonoi të bëjë përshtypje në ndeshjen e tij të parë me fanellën e Winnipeg Jets: sulmuesi i zgjedhur si numri 8 në draftin e 2026 nisi ndeshjen duke shënuar me një wraparound pas një kombinimi me Brayden Yager, në fitore 3-1 kundër Montreal Canadiens në turneun e perspektivave.
Siç raporton nhl, Björck shprehu dëshirën e fortë për t’u bërë pjesë e formacionit të parë, por tha se po fokusohet fillimisht te turneu i rookie-ve dhe më pas te kampi stërvitor: “Dua të bëj ekipin,” u shpreh ai, duke shtuar se para se të merren vendime do të ketë edhe ndeshje para-sezonale dhe dy javë stërvitje.
Shvedi ka nënshkruar një kontratë hyrëse trevjeçare me Jets më 13 korrik. Në sezonin e fundit me Djurgårdens IF regjistroi 15 pikë (6 gola, 9 asistime) në 42 ndeshje dhe 3 pikë në 3 ndeshje play-off. Një sezon më parë ai vendosi rekord të ri për të 16-vjeçarët në U20 të Suedisë me 74 pikë në 42 ndeshje. Në nivele ndërkombëtare Björck ishte pjesë e ekipit të Suedisë që fitoi medaljen e artë në Kampionatin Botëror Junior 2026, ku arriti 9 pikë në 7 ndeshje; po ashtu mori argjendin në U18 të 2025 dhe bronzin në Hlinka Gretzky Cup 2024. Ai gjithashtu mori pjesë në Kampionatin Botëror të IIHF 2026, duke dhuruar 6 pikë në 8 ndeshje.
Stafi teknik vlerësoi prezantimin e tij: trajneri i Manitoba-s, Mark Morrison, përmendi qetësinë dhe lojën e përgjithshme të Björck si pika pozitive, veçanërisht në situata të veçanta. Björck luajti në lojën me numër më të shumtë bashkë me Yager dhe dyshja tregoi kimikë të hershme pavarësisht se kishin pasur vetëm një stërvitje së bashku; Yager e përshkroi atë si një lojtar shumë të veçantë, të zgjuar në lëvizje dhe me një bast të mira në inkorporimin e pakës në pozicione të favorshme. Björck tha se përpiqet të mbetet vetvetja, të shijojë kohën me shokët e dhomës së zhveshjes dhe të fokusohet te puna e përditshme.
Vendimi nëse ai do të jetë në formacionin hapës të Winnipeg ose do të vazhdojë zhvillimin te Manitoba do të merret pas paraqitjeve në turne, kampin stërvitor dhe ndeshjet para-sezonale; Sipas nhl, trajnerët dhe drejtuesit do të bazojnë vendimet në minutazhin, përshtatjen me sistemin dhe përparimin që tregojnë lojtarët gjatë këtyre fazave.
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