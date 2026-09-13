Chris Kreider firmos një vit me Montreal Canadiens pas shkëputjes së kontratës nga Anaheim Ducks
Chris Kreider ka nënshkruar një kontratë njëvjeçare me Montreal Canadiens; termat financiarë nuk janë bërë publike. 35-vjeçari i mbetej një sezon nga kontrata shtatëvjeçare me vlerë 45.5 milionë dollarë që kishte nënshkruar me New York Rangers më 24 shkurt 2020.
Sipas nhl, kontrata e tij u shkëput nga Anaheim Ducks të enjten, një ditë pasi u vendos në waivers të pa kushtëzuara dhe nuk u mor nga asnjë ekip. Sezonin e fundit me Ducks Kreider shënoi 50 pikë (22 gola, 28 asistime) në 75 ndeshje rregullore dhe shtoi 7 pikë (2 gola, 5 asistime) në 12 ndeshje playoff. Ai ishte lidhur me Ducks pas një shkëmbimi nga Rangers në qershor të vitit 2025 që përfshinte perspektivën Carey Terrance dhe një zgjedhje të raundit të tretë të Draftit 2025.
Në karrierën e tij 14-sezonëshe në NHL, mes New York dhe Anaheim, Kreider ka regjistruar 632 pikë (348 gola, 284 asistime) në 958 ndeshje rregullore dhe 83 pikë (50 gola, 33 asistime) në 135 ndeshje playoff. Ai ka shënuar të paktën 20 gola në 11 sezone, me maksimumin personal prej 52 golash në sezonin 2021-22, shifër e barabartë me Adam Graves për vendin e dytë në historinë e Rangers pas 54 golave të Jaromir Jagr në 2005-06.
Kreider i bashkohet një Canadiens-i që sezonin e kaluar përfundoi i treti në Divizionin Atlantik (48-24-10) dhe arriti deri në Finalen e Konferencës Lindore, ku u mposht nga Carolina Hurricanes me rezultat 4-1 në seri.
Lajmin për firmosjen dhe detajet për shkëputjen e kontratës e konfirmoi gjithashtu nhl.
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