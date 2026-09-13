Isaac Howard dhe Josh Samanski synojnë vendet në formacionin e Edmonton Oilers në kampin përgatitor
Isaac Howard dhe Josh Samanski hyjnë në kampin përgatitor të Edmonton Oilers me shpresën për të shfrytëzuar hapjen që u krijuan pas dëmtimeve të Matt Savoie dhe Mattias Janmark. Të dy sulmuesit e rinj shpresojnë t’u sigurojnë përfaqësim në formacionin e përhershëm të skuadrës, duke mbështetur synimet e tyre në përvojat dhe përmirësimet nga sezoni i kaluar.
Siç raporton nhl, Samanski kishte katër pikë (2 gola, 2 asistime) në 24 ndeshje me Edmontonin sezonin e kaluar, pas thirrjes nga Bakersfield më 26 janar. Në AHL ai shënoi 31 pikë (8 gola, 23 asistime) në 45 ndeshje, dhe luajti për Gjermaninë në Lojërat Olimpike së bashku me Leon Draisaitl, përvojë që i dha një shtysë besimi. I moshës 24 vjeç, Samanski u shfaq edhe në play-off, ku luajti pesë ndeshje dhe realizoi një gol e një asist. Ndërkohë, Janmark po rikuperohet pas një ndërhyrjeje kirurgjikale në mars, dhe pritet që Samanski të luftojë për një vend si qendër i një linje kontrolli.
Howard vjen me ambicje për të pretenduar një vend në pjesën e parë të sulmit që u lirua nga lëndimi i Savoie. Në Bakersfield ai regjistroi 50 pikë (24 gola, 26 asistime) në 47 ndeshje, ndërsa me Edmontonin pati pesë pikë (2 gola, 3 asistime) në 29 paraqitje sezonin e kaluar. Fitues i Hobey Baker 2025 si lojtari më i mirë në NCAA, Howard u zgjodh nga Tampa Bay në vendin e 31-të në draftin e 2022 dhe u shkëmbye te Edmonton më 8 korrik 2025 për Sam O’Reilly.
Howard ka punuar për të përmirësuar aspektet teknike dhe taktike gjatë kohës në AHL, ku u përqendrua te detajet e lojës dhe bashkëpunimi me stafin e Bakersfield, përfshirë trajnerin Colin Chaulk. Vetë lojtari thotë se e konsideron sezonin e kaluar si një mësim dhe bën përpjekje për t’u paraqitur më i përgatitur dhe më i plotësuar në këtë kamp.
Sipas nhl, stafi teknik do të vlerësojë paraqitjet në kamp dhe miqësoret për të vendosur për vendet në formacionin e parë, ndërsa Howard dhe Samanski do të kenë rastin të tregojnë nëse mund të zënë vendet e hapura dhe të avancojnë në karrierën e tyre me Oilers.
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