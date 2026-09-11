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Bota

Izraeli vret komandantin e lartë të Hamasit në Gaza

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Ushtria izraelite tha të premten se kishte vrarë një komandant të lartë të Hamasit në një sulm ajror në Gaza një ditë më parë, ndërsa vazhdoi fushatën e saj të bombardimeve në Rrip pavarësisht përpjekjeve të mbështetura nga SHBA-të për të shpëtuar një armëpushim të vitit 2025.

Në një deklaratë, krahu i armatosur i Hamasit konfirmoi vdekjen e Mohammed Abdel Salam al-Yazouri në sulmin izraelit të së enjtes, duke pretenduar se ai luajti një rol të rëndësishëm në planifikimin e sulmeve të 7 tetorit 2023, të cilat shkaktuan operacionin ushtarak dyvjeçar të Izraelit.

Ushtria izraelite tha se sulmi që kishte në shënjestër Yazuri vrau gjithashtu dy komandantë të tjerë. Hamasi nuk ka komentuar ende.

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