“Ja çfarë më tha para krimit”- Flet vajza e shqiptarit që vrau Julianën dhe veten: S’mund ta besoj! Mori jetën e
Prova të reja dhe dëshmi tronditëse hedhin dritë mbi ditët e fundit para vrasjes në Nea Smyrni të Greqisë gjatë fundjavës, duke zbuluar lëvizjet e autorit 48-vjeçar Altin Allmuça, kërcënimet që dyshohet se i bëri Juliana Ozbovës, 45-vjeçare dhe çfarë i tha vajzës së tij pak para se të shkonte në shtëpinë e partneres.
Njerëz nga mjedisi familjar, si i viktimës ashtu edhe i 48-vjeçarit, flasin për herë të parë dhe përshkruajnë momentet që i paraprinë tragjedisë, ndërsa një dialog midis autorit dhe vëllait të 45-vjeçarit, pak ditë para krimit, i shton elementë të rinj çështjes.
Vajza e 48-vjeçarit: “Nuk mund ta injoroj faktin që ai u bë vrasës”
Vajza e 48-vjeçarit është gjithashtu e shokuar. Duke folur për MEGA, ajo përshkroi se si, pavarësisht humbjes së babait të saj, nuk mund ta injorojë aktin e tij dhe pasojat që pati për familjen e 45-vjeçarit.
“Jam e shokuar nga i gjithë ky incident, nuk mund ta besoj që babai im e bëri këtë. Ai është babai im dhe do të më mungojë, e humba babain tim, por nga ana tjetër nuk mund ta injoroj që ai ka bërë diçka të keqe, që është bërë vrasës. Ai i mori jetën një personi dhe ia mori nënën një vajze të moshës sime. Jam shumë e shqetësuar psikologjikisht për të gjithë këtë situatë, nuk jam përgjegjëse për asgjë dhe simpatizoj dhimbjen e vajzës tjetër. Në thelb, ne jemi viktimat. “o të doja shumë që e gjithë kjo histori të mbaronte këtu, që ne të qetësoheshim dhe të respektonim dhimbjen tonë dhe që të gjithë të vajtonim në mënyrën tonë njerëzit që secili i do”, tha vajza e autorit të krimit dhe kamikazit.
Kërcënimet që kishte marrë 45-vjeçari
Të afërmit nga të dyja palët mbeten të tronditur nga ajo që ndodhi. Shoku i kunatit të 48-vjeçarit përshkruan për MEGA situatën e vajzës së tij, e cila, siç thotë ajo, po has vështirësi të përballet me faktin se i ati është bërë vrasës.
“Vajza është shumë e tronditur. Ajo kurrë nuk e priste që i ati të bënte diçka të tillë. Ajo pyet veten se si do të jetojë me këtë marrëzi, në thelb, le ta shpreh kështu. Sepse ajo është ende fëmija e vrasësit”, thotë karakteristikisht ai.
Nga ana e saj, gruaja e 48-vjeçarit thotë se e ka ndjekur sistematikisht kohët e fundit.
“Kohët e fundit, kudo që shkonte, çfarëdo që bënte, e gjente atë para vetes”, thotë ajo.
Siç raportohet, kërcënimet ndaj 45-vjeçarit ishin bërë gjithnjë e më të shpeshta. Në fakt, sipas nuses së viktimës, 48-vjeçari dyshohet se i kishte dërguar një foto të tij me një armë, duke e shoqëruar atë me kërcënime si për jetën e tij ashtu edhe për të sajën.
“Ai i kishte dërguar një foto me një armë në kokë, duke i thënë do të të vras dhe do të kryej vetëvrasje. Ne të gjithë i sugjeruam që të shkonte në polici. Nuk e di pse nuk shkoi”, thotë ajo. 45-vjeçarja kishte vendosur t’i jepte fund lidhjes me 48-vjeçarin kur mësoi se ai ishte i martuar dhe kishte një vajzë 19-vjeçare. Që nga ai moment, sipas dëshmive, sjellja e tij dyshohet se ndryshoi dhe jeta e gruas u bë veçanërisht e vështirë.
“Kishte kaluar ca kohë që kur gruaja e tij më tha se ai nuk ndihej aq mirë. Pra, ndoshta kishin pasur një konflikt në marrëdhënien e tyre me viktimën”, vëren shoku i viktimës.
Disa ditë para vrasjes, 48-vjeçari dyshohet se është përpjekur të takohet me vëllain e 45-vjeçares, me qëllim që, siç pretendoi ai, të diskutojnë se çfarë kishte ndodhur mes tij dhe motrës së tij.
Dialogu, sipas Mega-s, që i kishte paraprirë ishte si më poshtë:
48-vjeçari: “Dua të takohemi për një kafe, për të diskutuar.”
Vëllai i 45-vjeçares: “Për të diskutuar për çfarë?”
48-vjeçari: “Çfarë po ndodh me motrën tënde? “
Vëllai i 45-vjeçares: “Nuk mendoj se duhet të takohemi të dy…”
48-vjeçari: “Në rregull, shoku, nuk do të vrasim njëri-tjetrin, do të pimë një kafe.”
Vëllai i 45-vjeçares: “Kjo është më mirë. Le ta lëmë mënjanë.”
Fjalët e fundit për vajzën e tij
Siç dëshmohet nga dëshmitë, lëvizjet e 48-vjeçarit natën para krimit duket se tregojnë se ai e kishte përgatitur aktin e tij.
Sipas shokut të tij më të mirë, përpara se të nisej për në shtëpinë e 45-vjeçarit, ai u takua me vajzën e tij dhe i foli asaj në një mënyrë që e bëri të kuptonte se mund të ishte takimi i tyre i fundit.
“Ai takoi vajzën e tij dhe i tha se të dua shumë. Ti je jeta ime. Por ti më ke lënduar sepse nuk më ke mbështetur. Doja që të ishe pranë meje dhe mund të mos më shohësh më. Do të jetë hera e fundit që do të më shohësh”.
Më pas ai u kthye në shtëpinë e tij, ku e zgjoi gruan e tij dhe i dha para, duke i kërkuar të kujdesej për vajzën e tyre.
“Ai u kthye në shtëpinë e tij në orën katër. E zgjoi gruan e tij. I thotë të vijë këtu. I la disa para dhe i thotë të kujdeset për mua dhe dua që ti të kujdesesh për fëmijën, fëmijën si sytë e tu. Ai filloi të qante, u ngrit dhe iku”, përshkruan ai.
Pak më vonë, 48-vjeçari dyshohet se doli jashtë pallatit ku jetonte 45-vjeçarja dhe priti që ajo të dilte. Kur ajo u shfaq, ai e habiti dhe, sipas informacioneve, e detyroi të gjunjëzohej përpara se ta qëllonte.
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