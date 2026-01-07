Sporti

Jo vetëm Tirana, në garë për Redon Xhixhën janë edhe Drita e Shkëndija e Tetovës

Emri i Redon Xhixhës është në qendër të merkatos dimërore për momentin. Sulmuesi që luajti në Algjeri së fundi përflitet si një përforcim i mundshëm i Tiranës për gjysmën e dytë të këtij sezoni.

Xhixha, i shpallur kampion me Tiranën disa sezone më parë, mund të bëjë një sforco për të kontribuuar në shpëtimin e kësaj skuadre nga rënia një kategori më poshtë. Në anën tjetër, ai mund të joshet edhe nga skuadra të tjera shqiptare me pretendime madhore.

RTSH mëson se futbollisti 27-vjeçar ka marrë ofertë edhe nga Drita në Kosovë dhe Shkëndija e Tetovës në Maqedoninë e Veriut. Të dyja këto skuadra kanë siguruar të ardhura të konsiderueshme nga pjesëmarrja në grupet e Conference League këtë sezon, kështu që mund të përballojnë kërkesat e larta financiare të Xhixhës.

Tani i mbetet sulmuesit të vendosë se ku do ta vazhdojë karrierën: do të kthehet në Superiore, apo do të ndryshojë sërish kampionat.

