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Sporti

Joao Félix pas humbjes së Al Nassr përballë Al Ittihad: Nëse flas atë që di shkatërroj imazhin e Saudi Pro League!

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Karakteri i Joao Felix ka qenë gjithmonë një pjesë kyçe e karrierës së tij. Personaliteti dhe vendosmëria e tij e kanë ndihmuar të kapërcejë pengesat në shumë raste, por e njëjta mënyrë e përjetimit të futbollit nuk i ka shërbyer në disa raste.

Pas humbjes së Al Nassr kundër Al Ittihad, lojtari portugez shfaqi edhe një herë anën e tij më të errët. Skuadra e Ange Postecoglou humbi 2-1 në një ndeshje që i kushtoi atyre edhe kreun e Saudi Pro League, i cili i takon tashmë Al Hilal. Joao Felix luajti 90 minuta të plota përkrah Cristiano Ronaldos, por ai nuk mundi të evitonte humbjen e ekipit të tij.

Në fund të ndeshjes, sulmuesi portugez pati një moment tensioni me gazetarët. Kur u pyet në zonën mikse të stadiumit, ai refuzoi të fliste dhe dha një përgjigje që pasqyronte pakënaqësinë e tij të thellë: “Nuk do të flas, sepse nëse flas, do ta ekspozoj këtë ligë”.

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