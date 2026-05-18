Jose Mourinho marrëveshje verbale me Real Madrid, kontratë deri në vitin 2028
Nuk ka më dyshime. José Mourinho do ta udhëheqë Real Madrid duke filluar nga sezoni i ardhshëm. Lajmi pritet të zyrtarizohet së shpejti, me shumë mundësi pas ndeshjes së fundit të La Liga.
Thashethemet, të rilançuara nga disa media spanjolle, të gjitha tregojnë në të njëjtin drejtim: trajneri portugez do të nënshkruajë një kontratë deri në vitin 2028, duke konfirmuar fokusin e qartë dhe afatgjatë të klubit.
Vetëm hapat e fundit zyrtarë mbeten para njoftimit zyrtar, i cili do të vijë pasi të jetë paguar klauzola e lirimit të Benficës. Portugezi do të zërë vendin e Alvaro Arbeloa.
“Special One”, tashmë një figurë kyçe në stolin e Real Madrid midis viteve 2010 dhe 2013, është njeriu i zgjedhur nga Florentino Perez për të rigjallëruar klubin pas një sezoni katastrofik.
Kthimi i një figure si Mourinho, një trajner me përvojë dhe lidership ndërkombëtar, me një të kaluar të shënuar nga suksese të mëdha, synon pikërisht këtë: Të rifitojë unitetin dhe ambicien.
