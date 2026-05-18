S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 102.13 ▲1.1%
ARI 4,544 ▼0.4%
EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
BTC $76,837 ▼ -2.06% ETH $2,115 ▼ -3.63% XRP $1.3802 ▼ -3.06% SOL $84.4100 ▼ -2.91%
La Liga

Jose Mourinho marrëveshje verbale me Real Madrid, kontratë deri në vitin 2028

· 1 min lexim

Nuk ka më dyshime. José Mourinho do ta udhëheqë Real Madrid duke filluar nga sezoni i ardhshëm. Lajmi pritet të zyrtarizohet së shpejti, me shumë mundësi pas ndeshjes së fundit të La Liga.

Thashethemet, të rilançuara nga disa media spanjolle, të gjitha tregojnë në të njëjtin drejtim: trajneri portugez do të nënshkruajë një kontratë deri në vitin 2028, duke konfirmuar fokusin e qartë dhe afatgjatë të klubit.

Vetëm hapat e fundit zyrtarë mbeten para njoftimit zyrtar, i cili do të vijë pasi të jetë paguar klauzola e lirimit të Benficës. Portugezi do të zërë vendin e Alvaro Arbeloa.

“Special One”, tashmë një figurë kyçe në stolin e Real Madrid midis viteve 2010 dhe 2013, është njeriu i zgjedhur nga Florentino Perez për të rigjallëruar klubin pas një sezoni katastrofik.

Kthimi i një figure si Mourinho, një trajner me përvojë dhe lidership ndërkombëtar, me një të kaluar të shënuar nga suksese të mëdha, synon pikërisht këtë: Të rifitojë unitetin dhe ambicien.

