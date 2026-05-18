Lewandowski ndahet me Barcelonën mes emocioneve, duartrokitjeve dhe lotëve të lamtumirës
Robert Lewandowski i ka dhënë lamtumirën publikut të Barcelonës në një mbrëmje që do të mbetet në kujtesë. Sulmuesi polak u nderua si legjendë e vërtetë, i pritur me duartrokitje dhe kore të forta gjatë gjithë kohës, nga nxehja deri në minutën e fundit në fushë. Edhe para fillimit të ndeshjes ishte qartësisht protagonist. Kur emri i tij u shpall nga altoparlantët e stadiumit, tifozët u ngritën në këmbë për një ovacion të gjatë.
Çdo prekje e tij e topit shoqërohej me duartrokitje, ndërsa Hansi Flick vendosi ta zëvendësonte në fund për t’i lejuar përqafimin e fundit me publikun. Pas ndeshjes, i përlotur, u ngrit në ajër nga shokët e skuadrës në mes të fushës, mes koreve dhe duartrokitjeve. Më pas, Rafa Yuste dhe Joan Laporta i dorëzuan një trofe nderi.
Në krah të bashkëshortes dhe fëmijëve, ai falënderoi: “Për mua është një ditë shumë emocionale dhe e vështirë… Jam ndjerë si në shtëpi që ditën e parë. Nuk do ta harroj kurrë kur këndonit emrin tim. Ka qenë nder të luaj te Barça… Rroftë Barça dhe Katalonja!”
