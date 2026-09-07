Josh McDaniels: Ndeshja e rikthimit me Seahawks do të jetë një lojë e ndryshme nga humbja në Super Bowl
Josh McDaniels, koordinatori ofensiv i New England Patriots, thotë se ndeshja e parë e sezonit kundër Seattle Seahawks do të jetë një përballje krejt tjetër krahasuar me humbjen e tyre në Super Bowl LX. Ai beson se mësimet e nxjerra nga ajo përvojë do t9u shërbejnë për të përmirësuar performancën në ndeshjen e së mërkurës.
Siç raporton nfl, McDaniels pranoi se nuk bëri mjaftueshëm dhe mori përgjegjësinë për disa vendime, duke thënë se Seahawks i mposhtën në shumë aspekte të lojës. Ai theksoi se skuadra ka nxjerrë mësime nga ai takim dhe pret që rikthimi të jetë një ndeshje e re, me ndryshime në përbërje dhe qasje taktike nga të dyja palët.
Në Super Bowl, mbrojtja e Seattle-it dominoi takimin: ata mbajtën sulmin e Patriots pa pikë për tre çerekë dhe nuk lejuan asnjë pikë derisa kishin krijuar një epërsi prej 19 pikësh. Drake Maye u duk i vështirësuar nga strategjia agresive e kundërshtarit, dhe kur sulmi i New England gjeti hapësira, ishte tepër vonë për të ndryshuar rezultatin.
McDaniels shprehet i inkurajuar nga përmirësimet e ekipit para sezonit: left tackle Will Campbell është rikuperuar dhe ka treguar përparim gjatë përgatitjeve, dhe mungesa e një skeme të ngurtë kundër të kundërshtarit jep një faktor të paparashikueshëm në ditën e hapjes. Ai nënvizon se debutimet e sezonit shpesh kërkojnë adaptime të shpejta dhe se çelësi do të jetë aftësia për të bërë ndryshimet taktike gjatë ndeshjes.
Në përmbledhje, McDaniels synon t9i përdorë përvojën dhe adresimin e dobësive nga Super Bowl për të arritur një reagim tjetër në ndeshjen e rikthimit, duke pritur që elementë si përmirësimi i lojtarëve dhe shtimi i A.J. Brown të ndihmojnë sulmin të jetë më efektiv. Sipas nfl, pritshmëritë janë që ky përballim të duket ndryshe nga takimi i shkurtit.
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