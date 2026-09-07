Si do ta përdorin Jaguars Travis Hunter në vitin e dytë dhe renditja e pesë cornerëve më të mirë në NFL
Sezoni i parë i Travis Hunter mori fund papritur kur përfituesi i pick-ut të dytë overall pësoi një dëmtim të gjurit gjatë stërvitjes në tetor. Megjithatë, klubi nuk e ka braktisur idenë e përdorimit të tij si lojtar dypalësh; trajneri dhe drejtuesit e Jacksonville presin që 23-vjeçari të luajë si cornerback dhe si wide receiver, me një formulë përdorimi të rishikuar që synon të nxjerrë në pah vlerat e tij dyanshme.
Siç raporton nfl, menaxheri i përgjithshëm James Gladstone dhe trajneri Liam Coen kanë premtuar gjatë verës se plani mbetet i vendosur: Hunter do të luajë në të dyja anët e fushës, por me më shumë fokus te pozicioni i cornerit në nisje të sezonit. Gladstone shpjegoi se ndryshimi në ndërtimin e skuadrës këtë vit bën që përdorimi i tij si corner të rritet krahasuar me sezonin e kaluar, pa e eliminuar praninë e tij në sulm.
Gjatë shtatë ndeshjeve në 2025, Hunter regjistroi dy të tretat e snaps-ve të tij nga sulmi — 305 nga 459 — duke funksionuar kryesisht si WR3/4 në paketat e spread-it të Jacksonville. Ai përfundoi sezonin me 28 pasime të kapura për 298 jardë dhe një touchdown; ndeshja e tij e fundit para dëmtimit përfshinte një paraqitje 100-jardëshe dhe golin e parë në NFL në një routë të gjatë corner, një shfaqje që nxori në pah potencialin e tij sulmues para se të ndodhte dëmtimi pa kontakt.
Vendimi për ta vendosur në rol kryesor mbrojtës lidhet edhe me ndryshimet në dhomën e cornerëve të Jags: shkëmbimi i Tyson Campbell me Greg Newsome II dhe largimet në tregun e lirisë ndryshuan dinamikën, ndërsa Montaric “Buster” Brown u bë titullar dhe mori zgjatjen e kontratës. Koordinatori i mbrojtjes, Anthony Campanile, ka rishikuar skemat duke u përqendruar më shumë në konceptet match me parime man-to-man, një qasje që i përshtatet mirë instinkteve dhe aftësive të Hunter si mbulojë atletike dhe me sy për topin.
Trajneri Coen ka sugjeruar gjithashtu një qasje të paketuar në sulm: në vend që t’i kërkohet Hunter të mësojë të gjithë librin e lojës, skuadra do t’i japë një menu më të vogël repesh — situata si third down, red zone, dy minuta dhe skema me ritëm të shpejtë — ku ai mund të shfrytëzojë aftësitë për të bërë diferencën. Kjo qasje synon të ruajë performancën e tij në mbrojtje pa humbur elementin e rrezikut në sulm; në praktikë ai mund të nisë si CB1/WR4, por është e mundur që roli i tij ofensiv të zgjerohet gjatë sezonit.
Pesë cornerët më të mirë në prag të sezonit 2026
1. Patrick Surtain II (DEN) — Teknikisht i përsosur, me lëvizje dhe baza të forta që e bëjnë material mësimor për cornerët e rinj. Ai mbulon mirë prapaskenat dhe e detyron kundërshtarin të preferojë anën tjetër të fushës.
2. Devon Witherspoon (SEA) — Për momentin më i paguari në pozicion, me një kombinim të rrallë të shkathtësisë, agresivitetit dhe aftësisë për të blitzuar, mbuluar dhe luajtur në slot apo në skajin e fushës.
3. Derek Stingley Jr. (HOU) — Një ballhawk që ka grumbulluar shumë interceptions dhe që shfaq instinktet dhe parashikimin e rrugëve, veçanërisht kur pas sulmit ka presion që shkakton gabime.
4. Christian Gonzalez (NE) — I gjatë, i fuqishëm dhe i shpejtë; kombinimi i tij i teknikës, qëndrueshmërisë dhe agresivitetit e bën problem për çdo WR1 që përballet me të.
5. Trent McDuffie (LAR) — Një lojtar që kaloi me sukses nga roli i slotit në atë të cornerit kryesor; me instinkte të shkëlqyera dhe aftësi për të mbuluar me intensitet të lartë edhe pa ndihmën e safety-t.
Si përmbledhje e shqyrtimit të sezonit para nisjes, Sipas nfl, kombinimi i flexibilitetit, instinktit dhe përgjegjësisë taktike vendos këta lojtarë si referenca kryesore për pozicionin e cornerit në prag të 2026.
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