JP Morgan paralajmëron rritje të mëtejshme të çmimeve të naftës, kërkohet ulje e konsumit
JP Morgan paralajmëron se çmimet globale të naftës mund të nisin rritje të mëtejshme, pasi tregu ende nuk ka inkorporuar plotësisht dobësimin e furnizimit nga Lindja e Mesme. Sipas bankës, ndërprerjet globale të furnizimit arritën në 13.7 milionë fuçi në ditë gjatë prillit, prodhimi në Gjirin Persik është përgjysmuar dhe vendet kanë tërhequr rreth 7 milionë fuçi në ditë nga rezervat e tyre këtë muaj.
Sipas TV Klan, analistët e JP Morgan vlerësojnë se çmimet aktuale, në një diapazon rreth 95–105 dollarë për fuçi, nuk janë të mjaftueshme për të rikthyer ekuilibrin e tregut. Pasojat ndihen tashmë në ekonomitë e Azisë dhe Afrikës dhe po ndikojnë gjithashtu në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë: çmimi i benzinës në SHBA u rrit me mbi 1 dollar për gallon, ndërsa në disa vende europiane rritjet llogariten rreth 20–30 cent për litër.
Si zgjidhje, ekspertët rekomandojnë reduktim të ndjeshëm të konsumit dhe masa të kursimit të energjisë, të ngjashme me udhëzimet që po promovon Bashkimi Evropian, për të ulur kërkesën dhe për të lehtësuar presionin mbi çmimet. Kërkesa globale tashmë po bie me ritme që analistët i krahasojnë me dyfishin e shkallës së rënies gjatë krizës financiare të vitit 2008, raporton TV Klan.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.