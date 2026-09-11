Tiranë 26°C · Pjesërisht vranët 11 September 2026
S&P 500 7,672 ▲1.06%
DOW 52,643 ▲1.11%
NASDAQ 26,391 ▲1.19%
NAFTA 99.65 ▼2.76%
ARI 4,405 ▼0.05%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1618 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9437 EUR/ALL 92.0465 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.4001 EUR/JPY 179.21 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1618 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9437 EUR/ALL 92.0465 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.4001 EUR/JPY 179.21 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $77,561 ▲ +0.25% ETH $2,569 ▲ +4.13% XRP $1.3697 ▲ +0.64% SOL $102.0100 ▲ +1.9%
S&P 500 7,672 ▲1.06 % DOW 52,643 ▲1.11 % NASDAQ 26,391 ▲1.19 % NAFTA 99.65 ▼2.76 % ARI 4,405 ▼0.05 % S&P 500 7,672 ▲1.06 % DOW 52,643 ▲1.11 % NASDAQ 26,391 ▲1.19 % NAFTA 99.65 ▼2.76 % ARI 4,405 ▼0.05 %
EUR/USD 1.1618 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9437 EUR/ALL 92.0465 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.4001 EUR/JPY 179.21 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1618 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9437 EUR/ALL 92.0465 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.4001 EUR/JPY 179.21 EUR/CAD 1.6061
11 Sep 2026
Breaking
Pensionistët kërkojnë rritje lineare të pensioneve për të gjithë Anne Hathaway tregon barkun e shtatzënisë me kombinimin denim-denim në hapjen e dyqanit Moncler Projekti i Sazanit dhe narrativa për Izraelin,– Rama: U nxit nga një ushtri profilesh jo reale BDI: E përshëndesim gatishmërinë e VMRO-DPMNE-së për zgjedhje të parakohshme parlamentare Apeli liron nga akuzat Agim Çekun dhe nëntë të tjerë në rastin e veteranëve
Menu
Politika

“Kam qenë rebel, por jo i bullizuar”, Kryeministri Edi Rama: Në jetë jam dhunuar vetëm dy herë, më lanë për të vdekur

· 2 min lexim

Në intervistën e gjatë nw podkastin “Flasim Shqip”, Kryeministri Edi Rama rrëfeu se nuk ka qenë kurrë i bullizuar, por tregoi dy episode të jetës kur është dhunuar.

Megjithatë, Rama kujtoi dy raste kur është dhunuar, një herë pas një ndeshjeje basketbolli me Apolloninë, ku u rrethua dhe u godit nga disa të rinj, dhe herën tjetër në janar të vitit 1997, kur iu bë pritë pranë shtëpisë.

“Kam në jetën time dy rrahje, ku nuk kam rrahur por më kanë rrahur. Njëra në dyshen e pallatit të sportit Partizani pas ndeshjes me Apolloninë… Tjetra është rrahja që dihet botërisht e janarit ’97 kur më bënë pritë te rruga që futej për hyrjen e shtëpisë dhe më lanë duke menduar se isha i asaj bote. Ky ishte dhe opinioni i mjekut këtu dhe atij në Francë, që më kishte shpëtuar lartësia, sepse goditjet janë disi më pak efektive kur je më lart sesa ai që të agreson.” – rrëfeu ai.

Në lidhje me deklaratat e ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili ka thënë se dhunimi i vitit ’97 lidhej me një “krim pasioni”, Rama reagoi duke e cilësuar këtë si shpifje.

“Riprodhohen nga një gojë e shthurur që nuk dua të merrem, merrem vetëm kur ma imponon fushata. Jo vetëm që s’ka pasur lidhje me krim pasioni dhe s’kam qenë me një burrë, por kam qenë me një vajzë që bashkëjetoja dhe me një shok që jetonte në apartamentin tonë sepse ishte nga Shkodra.” – tha ai.

Duke folur për autorët e dhunës, Rama shtoi “Njëri nga ata janë plotësisht të njohur për mua, njëri është penduar, tani ka ndërruar jetë, tjetri nuk e ka pranuar dhe as e kam pyetur, por është penduar në një mënyrë tjetër duke treguar miqësi.”

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu