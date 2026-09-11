“Kam qenë rebel, por jo i bullizuar”, Kryeministri Edi Rama: Në jetë jam dhunuar vetëm dy herë, më lanë për të vdekur
Në intervistën e gjatë nw podkastin “Flasim Shqip”, Kryeministri Edi Rama rrëfeu se nuk ka qenë kurrë i bullizuar, por tregoi dy episode të jetës kur është dhunuar.
Megjithatë, Rama kujtoi dy raste kur është dhunuar, një herë pas një ndeshjeje basketbolli me Apolloninë, ku u rrethua dhe u godit nga disa të rinj, dhe herën tjetër në janar të vitit 1997, kur iu bë pritë pranë shtëpisë.
“Kam në jetën time dy rrahje, ku nuk kam rrahur por më kanë rrahur. Njëra në dyshen e pallatit të sportit Partizani pas ndeshjes me Apolloninë… Tjetra është rrahja që dihet botërisht e janarit ’97 kur më bënë pritë te rruga që futej për hyrjen e shtëpisë dhe më lanë duke menduar se isha i asaj bote. Ky ishte dhe opinioni i mjekut këtu dhe atij në Francë, që më kishte shpëtuar lartësia, sepse goditjet janë disi më pak efektive kur je më lart sesa ai që të agreson.” – rrëfeu ai.
Në lidhje me deklaratat e ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili ka thënë se dhunimi i vitit ’97 lidhej me një “krim pasioni”, Rama reagoi duke e cilësuar këtë si shpifje.
“Riprodhohen nga një gojë e shthurur që nuk dua të merrem, merrem vetëm kur ma imponon fushata. Jo vetëm që s’ka pasur lidhje me krim pasioni dhe s’kam qenë me një burrë, por kam qenë me një vajzë që bashkëjetoja dhe me një shok që jetonte në apartamentin tonë sepse ishte nga Shkodra.” – tha ai.
Duke folur për autorët e dhunës, Rama shtoi “Njëri nga ata janë plotësisht të njohur për mua, njëri është penduar, tani ka ndërruar jetë, tjetri nuk e ka pranuar dhe as e kam pyetur, por është penduar në një mënyrë tjetër duke treguar miqësi.”
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