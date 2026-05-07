Kampionati i vajzave/ Java e fundit e fazës së rregullt luhet e ndarë në tre ditë
Kampionati i futbollit të vajzave mbyll këtë javë fazën e rregullt të sezonit 2025/2026. Ndeshjet e javës së 18-të do të luhen të ndara në tre ditë, të premten, të shtunën dhe të hënën.
Java e fundit nis të premten me sfidën mes Kinostudios dhe Teutës, që do të luhet në QKS Kamëz në ora 16:30. Të shtunën janë programuar dy takime të tjera, ku spikat përballja mes Vllaznisë dhe Gramshit, në ora 15:00. Ndërkohë, Lushnja do të presë Apoloninë në shtëpi në ora 14:00.
Ndeshja përmbyllëse e sezonit të rregullt do të zhvillohet të hënën, me duelin Partizani – Atletik Klub, në ora 17:00.
Katër skuadrat që kanë siguruar pjesëmarrjen në fazën “Final 4” janë përcaktuar, ndërsa java e fundit mbetet vendimtare për renditjen përfundimtare, që do të përcaktojë edhe ndarjen në vazo për shortin. Ekipet e renditura në vendin e parë dhe të dytë do të pozicionohen në vazon e parë, ndërsa skuadrat e vendit të tretë dhe të katërt në vazon e dytë.
Shorti i fazës “Final 4” do të hidhet më 11 maj në Shtëpia e Futbollit.
Java e 18-të
Kinostudio – Teuta, 8 maj, ora 16:30
Lushnja – Apolonia, 9 maj, ora 14:00
Vllaznia – Gramshi, 9 maj, ora 15:00
Partizani – Atletik Klub, 11 maj, ora 17:00
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.