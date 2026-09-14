☁️
Tiranë 18°C · Vranët 14 Shtator 2026
S&P 500 7,620 ▼0.48%
DOW 52,421 ▼0.29%
NASDAQ 26,186 ▼0.56%
NAFTA 101.91 ▲1.86%
ARI 4,338 ▼1.61%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $79,089 ▲ +2.26% ETH $2,569 ▲ +2.24% XRP $1.4633 ▲ +7.54% SOL $103.9700 ▲ +2.43%
S&P 500 7,620 ▼0.48 % DOW 52,421 ▼0.29 % NASDAQ 26,186 ▼0.56 % NAFTA 101.91 ▲1.86 % ARI 4,338 ▼1.61 % S&P 500 7,620 ▼0.48 % DOW 52,421 ▼0.29 % NASDAQ 26,186 ▼0.56 % NAFTA 101.91 ▲1.86 % ARI 4,338 ▼1.61 %
EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078
14 Sht 2026
Breaking
“Kam qenë dëshmitar i vrasjes”, Spahiu flet për Azem Hajdarin: Pse SHBA i kërkoi PD-së të hiqnin dorë nga hak “Kam qenë dëshmitar i vrasjes”, Spahiu flet për Azem Hajdarin: Pse SHBA i kërkoi PD-së të hiqnin dorë nga hak “Vendimi i KLGJ dhe KLP, i turpshëm”/ Pagat e magjistratëve, Spaho: Vendosin Qeveria dhe Kuvendi! “Vendimi i KLGJ dhe KLP, i turpshëm”/ Pagat e magjistratëve, Spaho: Vendosin Qeveria dhe Kuvendi! Vdekja e Mazonakis: prokurorët ashpërsojnë akuzat ndaj dy mjekëve, deri në 20 vjet burg
Menu
Bota

KARDIF – Skocia, Uellsi dhe Irlanda e Veriut kërkojnë shkëputje nga BM-ja dhe rikthim në BE

· 2 min lexim
e Veriut

– Liderët e partive nacionaliste të Skocisë, Uellsit dhe Irlandës së Veriut kanë nënshkruar një marrëveshje të përbashkët në Kardif, duke konfirmuar të drejtën e popujve të tyre për vetëvendosje dhe duke i bërë thirrje qeverisë britanike të përgatitet për ndryshime kushtetuese, sipas “The Guardian”.

Marrëveshja u nënshkrua nga John Swinney, lider i Partisë Kombëtare Skoceze (SNP), Rhun ap Iorwerth, lider i Plaid Cymru në Uells, dhe Michelle O’Neill, zëvendëspresidente e Sinn Féin dhe kryeministre e Irlandës së Veriut.

Në takim mori pjesë edhe Mary Lou McDonald, presidente e Sinn Féin dhe liderja e opozitës në Republikën e Irlandës.

Në deklaratën e përbashkët, liderët theksuan se asnjë qeveri në Westminster, parlamenti britanik në Londër, nuk ka të drejtë të pengojë demokracinë apo të cenojë parimin, që popujt duhet të vendosin vetë për të ardhmen e tyre.

Partitë kërkuan që qeveria e Britanisë së Madhe të përgatitet, të planifikojë dhe të lehtësojë ndryshimet kushtetuese në Skoci, Uells dhe Irlandën e Veriut.

Megjithatë, secila prej këtyre vendeve ndjek një rrugë të ndryshme politike: SNP dhe Plaid Cymru mbështesin pavarësinë e Skocisë dhe Uellsit, ndërsa Sinn Féin kërkon bashkimin e Irlandës së Veriut me Republikën e Irlandës.

Marrëveshja shpreh gjithashtu një orientim të përbashkët drejt Evropës.

Liderët argumentojnë se dalja e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, ka dëmtuar ekonomitë e tyre dhe ka kufizuar mundësitë e qytetarëve.

Ata shprehin besimin se e ardhmja e vendeve të tyre duhet të jetë brenda Bashkimit Evropian.

Takimi shënon një përpjekje për bashkëpunim më të madh mes forcave nacionaliste, por nuk përbën një vendim për shkëputje të menjëhershme nga Britania e Madhe.

Çështja e referendumeve dhe e ndryshimeve kushtetuese mbetet objekt debati politik dhe kërkon procedura të mëtejshme.

Qeveria britanike ka kundërshtuar vazhdimisht referendumet për pavarësinë e Skocisë dhe Uellsit, ndërsa në Irlandën e Veriut çështja e bashkimit me Republikën e Irlandës, lidhet me parashikimet e Marrëveshjes së së Premtes së Mirë të vitit 1998. /

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu