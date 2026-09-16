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16 Sht 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Kataib Sayyid al-Shuhada mohon marrëveshjen për dorëzimin e armëve: “Pretendimet janë krejtësisht të pavërteta”

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Luftëtarë të Forcave të Mobilizimit Popullor në Irak
Luftëtarë të Forcave të Mobilizimit Popullor në Irak (foto ilustruese)
Luftëtarë të Forcave të Mobilizimit Popullor në Irak
Luftëtarë të Forcave të Mobilizimit Popullor në Irak (foto ilustruese)

Grupi i armatosur irakian Kataib Sayyid al-Shuhada, i mbështetur nga Irani, ka mohuar pretendimet se ka rënë dakord të dorëzojë armët te qeveria irakiane. Në një deklaratë, Këshilli i Xhihadit i grupit tha se pretendimet e deputetit Ali Inhair al-Sarai janë “krejtësisht të pavërteta”, duke shtuar se deputeti nuk e përfaqëson grupin dhe nuk ka autoritet të lëshojë deklarata apo qëndrime në emër të tij.

Grupi kishte vendosur më herët 10 kushte për atë që e quajti “rregullimin e armëve”, përfshirë tërheqjen e plotë të forcave amerikane dhe turke nga Iraku, mbrojtje ajrore më të fortë, kontroll federal të kufijve dhe hapësirës ajrore, dhe fundin e asaj që e përshkroi si ndërhyrje politike dhe ekonomike amerikane.

Kataib Sayyid al-Shuhada u caktua nga SHBA-të si “Organizatë Terroriste e Huaj” në shtator të vitit 2025 dhe figuron gjithashtu në listën e Thesarit amerikan si entitet i posaçëm global terrorist. Grupi është pjesë e Forcave të Mobilizimit Popullor, koalicionit të milicive kryesisht shiite në Irak.

Zhvillimi vjen ndërsa lufta SHBA–Iran vazhdon në muajin e shtatë, me sulme të përsëritura ndaj bazave amerikane në Irak dhe në rajon, dhe ndërsa Uashingtoni kërkon të kufizojë ndikimin iranian mbi milicitë irakiane.

Burimi: Al Jazeera (https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/16/iran-war-live-irans-top-diplomat-heads-to-china-as-war-drags-on)

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