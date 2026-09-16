Kataib Sayyid al-Shuhada mohon marrëveshjen për dorëzimin e armëve: “Pretendimet janë krejtësisht të pavërteta”
Grupi i armatosur irakian Kataib Sayyid al-Shuhada, i mbështetur nga Irani, ka mohuar pretendimet se ka rënë dakord të dorëzojë armët te qeveria irakiane. Në një deklaratë, Këshilli i Xhihadit i grupit tha se pretendimet e deputetit Ali Inhair al-Sarai janë “krejtësisht të pavërteta”, duke shtuar se deputeti nuk e përfaqëson grupin dhe nuk ka autoritet të lëshojë deklarata apo qëndrime në emër të tij.
Grupi kishte vendosur më herët 10 kushte për atë që e quajti “rregullimin e armëve”, përfshirë tërheqjen e plotë të forcave amerikane dhe turke nga Iraku, mbrojtje ajrore më të fortë, kontroll federal të kufijve dhe hapësirës ajrore, dhe fundin e asaj që e përshkroi si ndërhyrje politike dhe ekonomike amerikane.
Kataib Sayyid al-Shuhada u caktua nga SHBA-të si “Organizatë Terroriste e Huaj” në shtator të vitit 2025 dhe figuron gjithashtu në listën e Thesarit amerikan si entitet i posaçëm global terrorist. Grupi është pjesë e Forcave të Mobilizimit Popullor, koalicionit të milicive kryesisht shiite në Irak.
Zhvillimi vjen ndërsa lufta SHBA–Iran vazhdon në muajin e shtatë, me sulme të përsëritura ndaj bazave amerikane në Irak dhe në rajon, dhe ndërsa Uashingtoni kërkon të kufizojë ndikimin iranian mbi milicitë irakiane.
Burimi: Al Jazeera (https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/16/iran-war-live-irans-top-diplomat-heads-to-china-as-war-drags-on)
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