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Moda

Ayo Edebiri në Emmys 2026: një fustan i gëzuar dhe i paparashikueshëm nga Chanel

· 2 min lexim

Kur Ayo Edebiri dhe stilistja Danielle Goldberg panë koleksionin e parë Cruise të Matthieu Blazy për Chanel, një fustan i veçantë iu ngulit mendjes. I prezantuar në Biarritz në prill, modeli i zi me motive lulesh shkëlqente në pistë me dekoltenë V pa mëngë dhe fundin midi të plotë, të shoqëruar me lidhëse të mëdha përpara dhe mbrapa. Para ceremonisë së Emmys 2026, ekipi kontaktuar shtëpinë e modës dhe Blazy propozoi një qasje tjetër për ta përshtatur për ngjarjen.

Siç raporton Harper’s Bazaar, drejtori krijues i Chanel rikrijoi siluetën në mëndafsh blu qiellor dhe shtoi një hark dramatik vermilion në pjesën e pasme, duke e kthyer modelin e njohur në një version të personalizuar. Pamja me bllok-ngjyra kërkoi 163 orë punë me qepje tepër të përpiluara në bodi dhe plisime të holla në bel. Edebiri ishte gjithashtu e nominuar këtë vit për punën e saj në serialin The Bear.

Goldberg kompletoi veshjen me vathë të delikatë me perla, një byzylyk në ton portokalli dhe sandale argjendi, duke iu larguar stilizimit pa këpucë që ishte përdorur në pistë. Grimtareja Dee Carrion zgjodhi një makijazh natyral dhe të ndritshëm për të balancuar ngjyrat e forta të fustanit, ndërsa në faqet përdori një blush me nuanca të kuqërremta për të nxjerrë kontrastin e harkut të pasmë. Si pjesë e rutinës së bukurisë u përmend edhe një produkt për shkëlqim që kontribuoi në ndriçimin e lëkurës gjatë mbrëmjes.

Sipas Harper’s Bazaar, edicioni i Emmys 2026 ishte veçanërisht domethënës për kastin dhe ekipin e The Bear: pas pesë sezoneve seriali i dha fund rrëfimit gjatë verës dhe ky sezon i çmimeve 2026–2027 konsiderohet i fundit për të, me tetë nominime që shënuan nisjen e garave për të.

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