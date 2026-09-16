Dy barke shtatzënie u shfaqën në tapetin e kuq të Emmys 2026
Tapeti i kuq i çmimeve Emmy 2026 solli pamje glamuroze, por mes yjeve të njohura u vunë re edhe dy shfaqje të buta të barkut të shtatzënisë. Kaley Cuoco u shfaq me një fustan rozë në stil princeshe, duke ecur krahas të fejuarit Tom Pelphrey, ndërsa Anna Osceola zgjodhi një fustan bardh e zi me model zig-zag që theksonte në mënyrë diskrete barkun, teksa hynte me bashkëshortin Jon Hamm.
Sipas Harper’s Bazaar, Cuoco ekspozoi barkun në rritje gjatë kalimit në tapet, ndërsa Osceola bëri një hyrje të elegancë që nxori në pah shtatzëninë e saj pa e bërë atë thelbësore në pamjen e përgjithshme.
Tom Pelphrey mori çmimin Emmy për Aktor Shtesë të Shkëlqyer në një Seri Dramatike për rolin e tij në serialin e HBO-së ‘Task’ — ky ishte çmimi i tij i parë. Në fjalimin e pranimit ai iu drejtua të fejuarës si ‘shumë shtatzënë’ dhe shprehu dashurinë e tij për familjen. Cuoco dhe Pelphrey janë prindër të Matilda Carmine Richie Pelphrey, e lindur më 30 mars 2023, dhe aktorja pritet të sjellë në jetë një tjetër vajzë.
Anna Osceola dhe Jon Hamm janë të martuar që nga qershori i vitit 2023, dhe ky do të jetë fëmija i tyre i parë së bashku. Asnjëra prej tyre nuk ka bërë deklarata zyrtare për shtatzëninë, dhe veshja e Osceolës u vlerësua si një prezantim i rafinuar i barkut të saj të parë — një detaj i vënë re edhe nga Harper’s Bazaar.
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